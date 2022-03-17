https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/chast-gagrskogo-rayona-18-marta-ostanetsya-bez-sveta-vne-grafika-otklyucheniy-1038160502.html

Часть Гагрского района 18 марта останется без света вне графика отключений

Часть Гагрского района 18 марта останется без света вне графика отключений

С 14 марта на всей территории Абхазии действует новый график "веерных" отключений электроэнергии. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T10:27+0300

2022-03-17T10:27+0300

2022-03-17T10:30+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

гагрский район

абхазия

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Первая секция подстанции "Гагра-2" будет отключена с 12:00 до 14:00 в пятницу 18 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". "Черноморэнерго" внесло изменения в действующий график отключений электроэнергии 14 марта. Причина новых ограничений – низкий уровень воды в Джварском водохранилище и возросшие нагрузки на энергосистему Абхазии.Согласно новому графику, подстанция "Гагра-2" остается без подачи электроэнергии ежедневно с 12:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:00.

гагрский район

абхазия

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия