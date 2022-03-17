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Часть Гагрского района 18 марта останется без света вне графика отключений
Часть Гагрского района 18 марта останется без света вне графика отключений
С 14 марта на всей территории Абхазии действует новый график "веерных" отключений электроэнергии. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T10:27+0300
2022-03-17T10:27+0300
2022-03-17T10:30+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
гагрский район
абхазия
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Первая секция подстанции "Гагра-2" будет отключена с 12:00 до 14:00 в пятницу 18 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". "Черноморэнерго" внесло изменения в действующий график отключений электроэнергии 14 марта. Причина новых ограничений – низкий уровень воды в Джварском водохранилище и возросшие нагрузки на энергосистему Абхазии.Согласно новому графику, подстанция "Гагра-2" остается без подачи электроэнергии ежедневно с 12:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:00.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия
Часть Гагрского района 18 марта останется без света вне графика отключений
10:27 17.03.2022 (обновлено: 10:30 17.03.2022) Подписаться на
С 14 марта на всей территории Абхазии действует новый график "веерных" отключений электроэнергии.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Первая секция подстанции "Гагра-2" будет отключена с 12:00 до 14:00 в пятницу 18 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что на подстанции будут проводиться работы по установке ячеек в первой секции.
"Черноморэнерго" внесло изменения в действующий график отключений электроэнергии 14 марта. Причина новых ограничений – низкий уровень воды в Джварском водохранилище и возросшие нагрузки на энергосистему Абхазии.
Согласно новому графику, подстанция "Гагра-2" остается без подачи электроэнергии ежедневно с 12:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:00.