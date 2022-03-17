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Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи

Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи

Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163 человека, зарегистрировано 669 летальных случаев. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T23:09+0300

2022-03-17T23:09+0300

2022-03-17T23:09+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия