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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/chislo-sluchaev-covid-19-v-abkhazii--prevysilo-53-tysyachi-1038176281.html
Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи
Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи
Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163 человека, зарегистрировано 669 летальных случаев. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T23:09+0300
2022-03-17T23:09+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия

Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи

23:09 17.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEМедицинский работник держит в руке экспресс-тест на SARS-Cov 2 в лаборатории ПЦР в больнице Роберта Боша в Штутгарте, южная Германия
Медицинский работник держит в руке экспресс-тест на SARS-Cov 2 в лаборатории ПЦР в больнице Роберта Боша в Штутгарте, южная Германия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163 человека, зарегистрировано 669 летальных случаев.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 46 человек из 150 протестированных в Абхазии.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
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