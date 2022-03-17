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Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи
Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи
Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163 человека, зарегистрировано 669 летальных случаев. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T23:09+0300
2022-03-17T23:09+0300
2022-03-17T23:09+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 53 тысячи
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Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163 человека, зарегистрировано 669 летальных случаев.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 46 человек из 150 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.