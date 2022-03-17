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Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает
Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает
В эфире радио Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия рассказал, почему в Абхазии усугубилась ситуация с электроснабжением. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T14:15+0300
2022-03-17T14:15+0300
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Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает
Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает
Отключения вне графика происходят либо из-за перегрузки, либо из-за аварий, которые в последнее время возросли, сообщил Гагулия. "Понятно, что потребителю без разницы причины, ему самое главное, чтобы был свет. Возмущения понятны. Но тем не менее причины объективные, и из вредности никто не отключает. Все меры вынужденные или обусловленные непосредственно аварией", –отметил энергетик. Подробнее слушайте в аудиофайле выше.
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Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает
14:15 17.03.2022 (обновлено: 14:31 17.03.2022) Подписаться на
В эфире радио Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия рассказал, почему в Абхазии усугубилась ситуация с электроснабжением.
Отключения вне графика происходят либо из-за перегрузки, либо из-за аварий, которые в последнее время возросли, сообщил Гагулия.
"Понятно, что потребителю без разницы причины, ему самое главное, чтобы был свет. Возмущения понятны. Но тем не менее причины объективные, и из вредности никто не отключает. Все меры вынужденные или обусловленные непосредственно аварией", –отметил энергетик.
Подробнее слушайте в аудиофайле выше.