https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/gaguliya-o-pereboyakh-elektrosnabzheniya-v-abkhazii-iz-vrednosti-nikto-ne-otklyuchaet---1038165256.html

Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает

Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает

В эфире радио Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия рассказал, почему в Абхазии усугубилась ситуация с электроснабжением. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T14:15+0300

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Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает Гагулия о перебоях электроснабжения в Абхазии: из вредности никто не отключает

Отключения вне графика происходят либо из-за перегрузки, либо из-за аварий, которые в последнее время возросли, сообщил Гагулия. "Понятно, что потребителю без разницы причины, ему самое главное, чтобы был свет. Возмущения понятны. Но тем не менее причины объективные, и из вредности никто не отключает. Все меры вынужденные или обусловленные непосредственно аварией", –отметил энергетик. Подробнее слушайте в аудиофайле выше.

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