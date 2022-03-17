https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/glavnyy-chetverg-chitanava-o-byudzhete-povyshenii-tsen-i-razvitii-sukhumskogo-rayona-1038168656.html

Главный четверг: Читанава о бюджете, повышении цен и развитии Сухумского района

Главный четверг: Читанава о бюджете, повышении цен и развитии Сухумского района

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал, как инфляция может отразиться на бюджете... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T16:14+0300

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Главный четверг: Читанава о бюджете, повышении цен и развитии Сухумского района Главный четверг: Читанава о бюджете, повышении цен и развитии Сухумского района

Как сообщил Читанава, объем плановых показателей бюджета района на текущий год зафиксирован на уровне 159 миллионов рублей , 30,6 миллиона рублей – это субсидии из республиканского бюджета. Однако, на запланированном росте доходов существенно отразится инфляция."Уже можно сказать, что инфляция их поглотила. Рост цен, который мы наблюдаем, существенен практически по всем направлениям. Поэтому сложно прогнозировать, как реальные доходы можно будет конвертировать в реальные дела. Процесс роста цен, к сожалению, не останавливается", – сказал глава Сухумского района. Подробное интервью слушайте в аудиофайле.

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