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МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины

МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины

За последнюю неделю МЧС России доставило в рамках гуманитарной операции 500 тонн помощи. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T09:30+0300

2022-03-17T09:30+0300

2022-03-17T09:51+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины, сообщает ведомство.Отмечается, что на этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и отдельные регионы Украины. Также добавляется, что формируется груз в Белгородской, Ростовской областях и Крыму. В его составе продукты питания и предметы первой необходимости.Уточняется, что на пунктах пропуска в Ростовской области продолжают работать два городка жизнеобеспечения МЧС, куда обратились более шести тысяч человек.Отмечается, что 16 марта с железнодорожной станции Таганрог во Владимирскую область сотрудники МЧС и волонтеры сопроводили около 400 переселенцев из Донбасса. С начала эвакуации в 18 субъектов России железнодорожным транспортом доставлены более 13 тысяч человек. 12 марта МЧС Абхазии также доставило партию гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику.Конвой состоял из пяти грузовиков с крупами, фруктами и предметами первой необходимости, игрушками, водой в бутылках. Абхазия предоставила несколько тонн цитрусовых.В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turisty-ponevole-o-chem-ne-molchat-bezhentsy-iz-donetska-i-luganska-1037874759.html

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