https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-rasskazalo-o-planakh-ssha-po-sozdaniyu-biooruzhiya-na-ukraine-1038165513.html

Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине

Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине

Российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите изучают документы, полученные от сотрудников украинских лабораторий, новый пакет... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T14:21+0300

2022-03-17T14:21+0300

2022-03-17T15:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мультимедиа

видео

министерство обороны рф

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Министерство обороны России заявило, что Соединенные Штаты Америки долгие годы проводили на территории Украины секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей.По сообщению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, исследование системно проводилось на базе харьковского ветеринарного института под непосредственным контролем американских специалистов. Кроме того, в рамках проекта оценивалось то, как процессы передачи болезней с помощью птиц и летучих мышей могут приобрести неуправляемый характер и привести к экономическому ущербу и рискам продовольственной безопасности.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, министерство обороны рф, видео