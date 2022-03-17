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Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине
Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине
Российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите изучают документы, полученные от сотрудников украинских лабораторий, новый пакет... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T14:21+0300
2022-03-17T14:21+0300
2022-03-17T15:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мультимедиа
видео
министерство обороны рф
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Министерство обороны России заявило, что Соединенные Штаты Америки долгие годы проводили на территории Украины секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей.По сообщению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, исследование системно проводилось на базе харьковского ветеринарного института под непосредственным контролем американских специалистов. Кроме того, в рамках проекта оценивалось то, как процессы передачи болезней с помощью птиц и летучих мышей могут приобрести неуправляемый характер и привести к экономическому ущербу и рискам продовольственной безопасности.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, министерство обороны рф, видео
Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине
14:21 17.03.2022 (обновлено: 15:47 17.03.2022) Подписаться на
Российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите изучают документы, полученные от сотрудников украинских лабораторий, новый пакет документов будет опубликован в ближайшее время.
Министерство обороны России заявило, что Соединенные Штаты Америки долгие годы проводили на территории Украины секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей.
По сообщению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, исследование системно проводилось на базе харьковского ветеринарного института под непосредственным контролем американских специалистов.
Кроме того, в рамках проекта оценивалось то, как процессы передачи болезней с помощью птиц и летучих мышей могут приобрести неуправляемый характер и привести к экономическому ущербу и рискам продовольственной безопасности.