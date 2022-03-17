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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-rasskazalo-o-planakh-ssha-po-sozdaniyu-biooruzhiya-na-ukraine-1038165513.html
Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине
Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине
Российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите изучают документы, полученные от сотрудников украинских лабораторий, новый пакет... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T14:21+0300
2022-03-17T15:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Министерство обороны России заявило, что Соединенные Штаты Америки долгие годы проводили на территории Украины секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей.По сообщению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, исследование системно проводилось на базе харьковского ветеринарного института под непосредственным контролем американских специалистов. Кроме того, в рамках проекта оценивалось то, как процессы передачи болезней с помощью птиц и летучих мышей могут приобрести неуправляемый характер и привести к экономическому ущербу и рискам продовольственной безопасности.
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мультимедиа, видео, министерство обороны рф, видео

Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине

14:21 17.03.2022 (обновлено: 15:47 17.03.2022)
© Видео Минобороны России
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Российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите изучают документы, полученные от сотрудников украинских лабораторий, новый пакет документов будет опубликован в ближайшее время.
Министерство обороны России заявило, что Соединенные Штаты Америки долгие годы проводили на территории Украины секретный проект по изучению путей передачи заболеваний человеку от летучих мышей.
По сообщению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, исследование системно проводилось на базе харьковского ветеринарного института под непосредственным контролем американских специалистов.
Кроме того, в рамках проекта оценивалось то, как процессы передачи болезней с помощью птиц и летучих мышей могут приобрести неуправляемый характер и привести к экономическому ущербу и рискам продовольственной безопасности.
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