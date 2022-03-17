https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minpros-abkhazii-i-rossiyskaya-akademiya-obrazovaniya-podpisali-plan-razvitiya-na-tri-goda-1038175710.html

Минпрос Абхазии и Российская Академия образования подписали план развития на три года

Минпрос Абхазии и Российская Академия образования подписали план развития на три года

Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия принимает участие в I Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T21:52+0300

2022-03-17T21:52+0300

2022-03-17T21:53+0300

в абхазии

образование

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038175670_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_8cd17bfd4ba2eab762bd126c2a4ce0d3.jpg

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Министерство просвещения Абазии и Российская Академия образования подписали план развития сотрудничества между ведомствами на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба Минпроса. Глава Министерства просвещения Абхазии Инал Габлия принимает участие в I Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете", на полях которого был подписан документ. Целью форума является обсуждение ключевых направлений развития педагогического образования в России и странах СНГ.I Всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете" проходит 17 и 18 марта 2022 года на базе Российской академии образования.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, абхазия, россия