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Минпрос Абхазии и Российская Академия образования подписали план развития на три года
Минпрос Абхазии и Российская Академия образования подписали план развития на три года
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия принимает участие в I Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T21:52+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Министерство просвещения Абазии и Российская Академия образования подписали план развития сотрудничества между ведомствами на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба Минпроса. Глава Министерства просвещения Абхазии Инал Габлия принимает участие в I Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете", на полях которого был подписан документ. Целью форума является обсуждение ключевых направлений развития педагогического образования в России и странах СНГ.I Всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете" проходит 17 и 18 марта 2022 года на базе Российской академии образования.
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образование, абхазия, россия
Минпрос Абхазии и Российская Академия образования подписали план развития на три года
21:52 17.03.2022 (обновлено: 21:53 17.03.2022) Подписаться на
Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия принимает участие в I Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете".
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Министерство просвещения Абазии и Российская Академия образования подписали план развития сотрудничества между ведомствами на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба Минпроса.
Глава Министерства просвещения Абхазии Инал Габлия принимает участие в I Всероссийском форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете", на полях которого был подписан документ.
Целью форума является обсуждение ключевых направлений развития педагогического образования в России и странах СНГ.
I Всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете" проходит 17 и 18 марта 2022 года на базе Российской академии образования.