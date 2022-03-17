https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/muradov-o-vozvraschenii-kryma-rossii-eto-voleizyavlenie-vlastey-i-grazhdan-1038168255.html
Мурадов о возвращении Крыма России: это волеизъявление властей и граждан
Мурадов о возвращении Крыма России: это волеизъявление властей и граждан
16 марта 2014 года был проведен референдум, по итогам которого была о провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта вошедшая в состав России. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T16:01+0300
2022-03-17T16:01+0300
2022-03-17T16:15+0300
мультимедиа
видео
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038166629_0:156:2989:1837_1920x0_80_0_0_c07cc50923091a01d2d49c7e1f8f9216.jpg
Воссоединение Крымского полуострова с Россией – это волеизъявление властей и граждан независимой республики, сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в интервью Sputnik на русском.По словам Мурадова, для россиян воссоединение с Крымом имеет цивилизационное, глубинное значение, это стало основой национальной, духовной и культурной идентичности народа. В свою очередь, для жителей Крыма вхождение в состав России означало экономический рост – благодаря решению правительства о выделении больших ресурсов на развитие региона, стали возможны такие серьезные проекты, как строительство Крымского моста и трассы "Таврида". Кроме того, Мурадов добавил, что начало военной спецоперации для Крыма означает обретение безопасности, так как жители полуострова постоянно ощущали опасность, исходящую со стороны украинских властей.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038166629_167:0:2823:1992_1920x0_80_0_0_f03f78b1d0133f6da660d14dee092d9f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, крым, видео
Мурадов о возвращении Крыма России: это волеизъявление властей и граждан
16:01 17.03.2022 (обновлено: 16:15 17.03.2022) Подписаться на
16 марта 2014 года был проведен референдум, по итогам которого была о провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта вошедшая в состав России.
Воссоединение Крымского полуострова с Россией – это волеизъявление властей и граждан независимой республики, сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в интервью Sputnik на русском
.
По словам Мурадова, для россиян воссоединение с Крымом имеет цивилизационное, глубинное значение, это стало основой национальной, духовной и культурной идентичности народа.
В свою очередь, для жителей Крыма вхождение в состав России означало экономический рост – благодаря решению правительства о выделении больших ресурсов на развитие региона, стали возможны такие серьезные проекты, как строительство Крымского моста и трассы "Таврида".
Кроме того, Мурадов добавил, что начало военной спецоперации для Крыма означает обретение безопасности, так как жители полуострова постоянно ощущали опасность, исходящую со стороны украинских властей.