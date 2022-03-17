https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/muradov-o-vozvraschenii-kryma-rossii-eto-voleizyavlenie-vlastey-i-grazhdan-1038168255.html

Мурадов о возвращении Крыма России: это волеизъявление властей и граждан

Мурадов о возвращении Крыма России: это волеизъявление властей и граждан

16 марта 2014 года был проведен референдум, по итогам которого была о провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта вошедшая в состав России. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

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Воссоединение Крымского полуострова с Россией – это волеизъявление властей и граждан независимой республики, сказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в интервью Sputnik на русском.По словам Мурадова, для россиян воссоединение с Крымом имеет цивилизационное, глубинное значение, это стало основой национальной, духовной и культурной идентичности народа. В свою очередь, для жителей Крыма вхождение в состав России означало экономический рост – благодаря решению правительства о выделении больших ресурсов на развитие региона, стали возможны такие серьезные проекты, как строительство Крымского моста и трассы "Таврида". Кроме того, Мурадов добавил, что начало военной спецоперации для Крыма означает обретение безопасности, так как жители полуострова постоянно ощущали опасность, исходящую со стороны украинских властей.

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