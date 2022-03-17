https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/pushilin-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-chuvstvuyut-bezyskhodnost-i-pytayutsya-otomstit-1038172427.html
Пушилин о военных преступлениях ВСУ: чувствуют безысходность и пытаются отомстить
Пушилин о военных преступлениях ВСУ: чувствуют безысходность и пытаются отомстить
14 марта украинские войска нанесли удар по центру города Донецка из тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате взрыва погибло более 20 мирных... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T18:57+0300
2022-03-17T18:57+0300
2022-03-17T19:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Глава Донецкой Народной Республики в интервью Sputnik на русском заявил о том, что военные преступники, чьи руки обагрены кровью мирных жителей Донбасса, будут наказаны. По словам Пушилина, обстрел Донецка был произведен 19-й отдельной ракетной бригадой ВСУ под командованием полковник Ярошевича. Но решение о ракетном ударе не было личной инициативой и было согласовано с командующим ООС Александром Павлюком. Также руководитель ДНР добавил, что президент Зеленский потерял шанс остановить войну, не сумев противостоять радикальным настроениям в украинском обществе, подпитываемым западными политиками.
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видео, мультимедиа, донбасс, видео
Пушилин о военных преступлениях ВСУ: чувствуют безысходность и пытаются отомстить
18:57 17.03.2022 (обновлено: 19:23 17.03.2022) Подписаться на
14 марта украинские войска нанесли удар по центру города Донецка из тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате взрыва погибло более 20 мирных жителей, западные СМИ проигнорировали эту ситуацию.
Глава Донецкой Народной Республики в интервью Sputnik на русском
заявил о том, что военные преступники, чьи руки обагрены кровью мирных жителей Донбасса, будут наказаны.
По словам Пушилина, обстрел Донецка был произведен 19-й отдельной ракетной бригадой ВСУ под командованием полковник Ярошевича. Но решение о ракетном ударе не было личной инициативой и было согласовано с командующим ООС Александром Павлюком.
Также руководитель ДНР добавил, что президент Зеленский потерял шанс остановить войну, не сумев противостоять радикальным настроениям в украинском обществе, подпитываемым западными политиками.