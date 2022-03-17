https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-sklad-raket-tochka-u-na-ukraine-1038161416.html

Российская армия уничтожила склад ракет "Точка-У" на Украине

Российская армия уничтожила склад ракет "Точка-У" на Украине

14 марта военнослужащие Украины нанесли удар по центру Донецка из тактического ракетного комплекса "Точка-У", в результате взрыва погибло более 20 человек. 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T11:20+0300

2022-03-17T11:20+0300

2022-03-17T11:32+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российские военнослужащие произвели высокоточный авиационный удар по складу с ракетами и боеприпасами в Ровенской области, в котором в том числе хранились ракеты для тактического комплекса "Точка-У", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.Помимо этого, за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны России были сбиты в воздухе украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 и 12 беспилотников, уничтожено 46 военных объектов Украины, в том числе 11 ЗРК и 18 мест скопления боевой техники.Министерство обороны также заявило, что российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучают оригиналы документов, свидетельствующие о реальности реализуемого США на территории Украины проекта по изучению передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харьковском институте ветеринарной медицины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/vzglyad-iz-kieva-ukraine-realno-nuzhna-denatsifikatsiya-1038123414.html

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