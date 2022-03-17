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Российская армия уничтожила склад ракет "Точка-У" на Украине
Российская армия уничтожила склад ракет "Точка-У" на Украине
14 марта военнослужащие Украины нанесли удар по центру Донецка из тактического ракетного комплекса "Точка-У", в результате взрыва погибло более 20 человек. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T11:20+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российские военнослужащие произвели высокоточный авиационный удар по складу с ракетами и боеприпасами в Ровенской области, в котором в том числе хранились ракеты для тактического комплекса "Точка-У", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.Помимо этого, за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны России были сбиты в воздухе украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 и 12 беспилотников, уничтожено 46 военных объектов Украины, в том числе 11 ЗРК и 18 мест скопления боевой техники.Министерство обороны также заявило, что российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучают оригиналы документов, свидетельствующие о реальности реализуемого США на территории Украины проекта по изучению передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харьковском институте ветеринарной медицины.
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Российская армия уничтожила склад ракет "Точка-У" на Украине
11:20 17.03.2022 (обновлено: 11:32 17.03.2022) Подписаться на
14 марта военнослужащие Украины нанесли удар по центру Донецка из тактического ракетного комплекса "Точка-У", в результате взрыва погибло более 20 человек.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российские военнослужащие произвели высокоточный авиационный удар по складу с ракетами и боеприпасами в Ровенской области, в котором в том числе хранились ракеты для тактического комплекса "Точка-У", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.
"Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У", – заявил представитель.
Помимо этого, за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны России были сбиты в воздухе украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 и 12 беспилотников, уничтожено 46 военных объектов Украины, в том числе 11 ЗРК и 18 мест скопления боевой техники.
Министерство обороны также заявило, что российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучают оригиналы документов, свидетельствующие о реальности реализуемого США на территории Украины проекта по изучению передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харьковском институте ветеринарной медицины.