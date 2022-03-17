https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/takie-obstoyatelstva-varov-ob-obespechenii-prodovolstviem-i-tsenakh-na-produkty-pitaniya-1038148031.html

Такие обстоятельства: Варов об обеспечении продовольствием и ценах на продукты питания

Такие обстоятельства: Варов об обеспечении продовольствием и ценах на продукты питания

Как Абхазия обеспечивается продовольствием, есть ли проблемы с поставками и чем вызван рост цен на продукты питания, об этом в эфире радио Sputnik рассказал... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T10:40+0300

2022-03-17T10:40+0300

2022-03-17T10:40+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Варов об обеспечении продовольствием и ценах на продукты питания Такие обстоятельства: Варов об обеспечении продовольствием и ценах на продукты питания

Продовольственные склады обеспечены товарами, но цены растут, и растут по естественной необходимости, отметил Варов в интервью радио."Доллар растет, очень много комплектующих ингредиентов у поставщиков импортные, кто-то закрывается, кто-то уходит. Ажиотаж и спрос вызван тем, что люди понимают, что будет дефицит и пытаются аккумулировать деньги либо сохранить, вложив их в различные товары. В таких ситуациях это всегда происходит, это нормально. С Россией гораздо проще работать, но там тоже изменение цен", – сказал Варов.Руководитель компании "Конти-опт" рассказал о ситуации на складах, насколько быстро сегодня распродается товар."Есть какие-то запасы, но не первой необходимости. Все остальное работаем с колес. Если раньше запас был, к примеру, на два месяца работы, то сегодня мы их завозим, а они улетают за 10-15 дней. Плюс сложность логистики и стоимость доставки. Бывает и на стопе", – отметил Варов.Предприниматель не видеть снижения спроса на продовольствие, так как на носу туристический сезон. Пока ситуация стабилизируется, в республику придет поток туристов, отметил он.Варов рассказал, как адаптируется бизнес к существующим проблемам.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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