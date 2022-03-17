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Зубец о давлении на экономику России: борьба будет успешной
Зубец о давлении на экономику России: борьба будет успешной
Россия оказалась под серьезным давлением Запада. Как рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T11:30+0300
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Россия оказалась под серьезным давлением Запада. Как рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, финансисты не предполагали, что в России могут заблокировать резерв Центрального банка в долларах и евро - это нанесло серьезный экономический удар по стране."Сейчас власти страны пытаются смягчить этот удар, и сделать так, чтобы в России были доступны те блага, которые привычны для российских потребителей. Это борьба с санкционным давлением, и я думаю, что она будет успешной", - рассказал Алексей Николаевич.Зубец отметил, что временный запрет на экспорт зерновых культур был введен для предотвращения роста инфляции и обеспечения российского сельского хозяйства фуражным зерном.
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Зубец о давлении на экономику России: борьба будет успешной
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Россия оказалась под серьезным давлением Запада. Как рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, финансисты не предполагали, что в России могут заблокировать резерв Центрального банка в долларах и евро - это нанесло серьезный экономический удар по стране.
"Сейчас власти страны пытаются смягчить этот удар, и сделать так, чтобы в России были доступны те блага, которые привычны для российских потребителей. Это борьба с санкционным давлением, и я думаю, что она будет успешной", - рассказал Алексей Николаевич.
Зубец отметил, что временный запрет на экспорт зерновых культур был введен для предотвращения роста инфляции и обеспечения российского сельского хозяйства фуражным зерном.