https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/zubets-o-davlenii-na-ekonomiku-rossii-borba-budet-uspeshnoy--1038161626.html

Зубец о давлении на экономику России: борьба будет успешной

Зубец о давлении на экономику России: борьба будет успешной

Россия оказалась под серьезным давлением Запада. Как рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T11:30+0300

2022-03-17T11:30+0300

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Зубец Зубец

Россия оказалась под серьезным давлением Запада. Как рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, финансисты не предполагали, что в России могут заблокировать резерв Центрального банка в долларах и евро - это нанесло серьезный экономический удар по стране."Сейчас власти страны пытаются смягчить этот удар, и сделать так, чтобы в России были доступны те блага, которые привычны для российских потребителей. Это борьба с санкционным давлением, и я думаю, что она будет успешной", - рассказал Алексей Николаевич.Зубец отметил, что временный запрет на экспорт зерновых культур был введен для предотвращения роста инфляции и обеспечения российского сельского хозяйства фуражным зерном.

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