https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/byudzhet-i-realizatsiya-investprogrammy-intervyu-glavy-sukhumskogo-rayona-1038186977.html

Бюджет и реализация Инвестпрограммы: интервью главы Сухумского района

Бюджет и реализация Инвестпрограммы: интервью главы Сухумского района

О проблемах реализации Инвестпрограммы, повышении цен, запланированном бюджете и прогнозах на его исполнение, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия глава... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T17:59+0300

2022-03-18T17:59+0300

2022-03-18T17:59+0300

в абхазии

интервью

сухумский район

видео

мультимедиа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/12/1038194479_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_bc53a5934b2cf93db91257c61bcd341e.jpg

Алхас Читанава в интервью Sputnik рассказал, что часть средств из запланированного роста доходов районного бюджета инфляция уже поглотила. "Рост цен, который мы наблюдаем практически по всем направлениям, очень существенен, поэтому прогнозировать то, насколько доходы можно конвертировать в реальные дела – невозможно", - сказал Читанава. При этом он подчеркнул, что есть защищенные статья бюджета - зарплаты педагогов, врачей, работников по молодежной политике. Также глава района отметил, что из шести, утвержденных в рамках Инвестпрограммы 2020-2022 годов, проектов, на сегодняшний день реализовано три. "Остальные проекты пока не реализованы в связи с известными причинами, сметы, которые были утверждены и приняты к реализации изменились в связи с резким скачком цен и инфляцией, проекты находятся на доработке и согласовании", - добавил Алхас Читанава.

сухумский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

интервью, сухумский район, видео, мультимедиа, абхазия, видео