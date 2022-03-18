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Бюджет и реализация Инвестпрограммы: интервью главы Сухумского района
Бюджет и реализация Инвестпрограммы: интервью главы Сухумского района
О проблемах реализации Инвестпрограммы, повышении цен, запланированном бюджете и прогнозах на его исполнение, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия глава... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T17:59+0300
2022-03-18T17:59+0300
2022-03-18T17:59+0300
в абхазии
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Алхас Читанава в интервью Sputnik рассказал, что часть средств из запланированного роста доходов районного бюджета инфляция уже поглотила. "Рост цен, который мы наблюдаем практически по всем направлениям, очень существенен, поэтому прогнозировать то, насколько доходы можно конвертировать в реальные дела – невозможно", - сказал Читанава. При этом он подчеркнул, что есть защищенные статья бюджета - зарплаты педагогов, врачей, работников по молодежной политике. Также глава района отметил, что из шести, утвержденных в рамках Инвестпрограммы 2020-2022 годов, проектов, на сегодняшний день реализовано три. "Остальные проекты пока не реализованы в связи с известными причинами, сметы, которые были утверждены и приняты к реализации изменились в связи с резким скачком цен и инфляцией, проекты находятся на доработке и согласовании", - добавил Алхас Читанава.
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Бюджет и реализация Инвестпрограммы: интервью главы Сухумского района
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О проблемах реализации Инвестпрограммы, повышении цен, запланированном бюджете и прогнозах на его исполнение, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия глава Сухумского района Алхас Читанава.
Алхас Читанава в интервью Sputnik рассказал, что часть средств из запланированного роста доходов районного бюджета инфляция уже поглотила.
"Рост цен, который мы наблюдаем практически по всем направлениям, очень существенен, поэтому прогнозировать то, насколько доходы можно конвертировать в реальные дела – невозможно", - сказал Читанава.
При этом он подчеркнул, что есть защищенные статья бюджета - зарплаты педагогов, врачей, работников по молодежной политике.
Также глава района отметил, что из шести, утвержденных в рамках Инвестпрограммы 2020-2022 годов, проектов, на сегодняшний день реализовано три.
"Остальные проекты пока не реализованы в связи с известными причинами, сметы, которые были утверждены и приняты к реализации изменились в связи с резким скачком цен и инфляцией, проекты находятся на доработке и согласовании", - добавил Алхас Читанава.