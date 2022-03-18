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Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" врачей, боровшихся с COVID-19
Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" врачей, боровшихся с COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T14:10+0300
2022-03-18T14:10+0300
2022-03-18T14:22+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
аслан бжания
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
врачи
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Орденом награждены: На борьбу с коронавирусом в Абхазии с марта 2020 года по 30 декабря 2021 года потрачено 776 миллионов рублей. Продолжаются выплаты врачам работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
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аслан бжания, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, врачи
Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" врачей, боровшихся с COVID-19
14:10 18.03.2022 (обновлено: 14:22 18.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163 человека, зарегистрировано 669 летальных случаев.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Индира Арсалия – главный врач Гагрской центральной районной больницы,
Астамур Гуния – и.о. главного врача Сухумской городской инфекционной больницы,
Лали Гаргулия – главный врач Ткуарчалской центральной районной больницы,
Дамей Зантария – врач анестезиолог-реаниматолог, и.о. заведующего реанимационным отделением Сухумской городской инфекционной больницы,
Мадонна Кишмария – главный врач Очамчырской центральной районной больницы,
Анри Кайтан – и.о. заведующего инфекционным отделением Гудаутской центральной районной больницы,
Алиса Матуа – заместитель директора по научной работе, заведующая научной лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА;
Эльвира Царгуш – и.о. заведующего терапевтическим отделением Гудаутской центральной районной больницы.
На борьбу с коронавирусом в Абхазии с марта 2020 года по 30 декабря 2021 года потрачено 776 миллионов рублей. Продолжаются выплаты врачам работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.