https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/bzhaniya-nagradil-ordenom-akhdz-apsha-vrachey-borovshikhsya-s-covid-19-1038184833.html

Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" врачей, боровшихся с COVID-19

Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" врачей, боровшихся с COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 17 марта составляет 53050 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в Абхазии выздоровели 48163... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T14:10+0300

2022-03-18T14:10+0300

2022-03-18T14:22+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

аслан бжания

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

врачи

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Орденом награждены: На борьбу с коронавирусом в Абхазии с марта 2020 года по 30 декабря 2021 года потрачено 776 миллионов рублей. Продолжаются выплаты врачам работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, врачи