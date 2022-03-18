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Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670
Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53087 человек. Выздоровели 48734 человека. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T19:40+0300
2022-03-18T19:40+0300
2022-03-18T19:48+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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медицина
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1941 года рождения.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 20 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина
Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670
19:40 18.03.2022 (обновлено: 19:48 18.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53087 человек. Выздоровели 48734 человека.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1941 года рождения.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 37 человек из 106 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 20 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов.