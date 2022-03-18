https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-dostiglo-670-1038196699.html

Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670

Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53087 человек. Выздоровели 48734 человека. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T19:40+0300

2022-03-18T19:40+0300

2022-03-18T19:48+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 670, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1941 года рождения.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 20 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов.

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина