https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/ekspert-o-sprose-na-abkhaziyu-na-mitt-kazhdyy-vtoroy-sprashival-pro-uroven-vyshe-srednego---1038172201.html

Эксперт о спросе на Абхазию на MITT: каждый второй спрашивал про уровень выше среднего

Эксперт о спросе на Абхазию на MITT: каждый второй спрашивал про уровень выше среднего

Об ажиотаже вокруг абхазского стенда на выставке MITT-2022, о том, чем интересовались международные туроператоры и каким ожидается сезон в республике... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T11:02+0300

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Добровольская Добровольская

С 15 по 17 марта в МВЦ "Крокус Экспо" проходила Международная туристическая выставка MITT-2022.Традиционно в рамках форума руководители и специалисты туриндустрии со всего мира посещают выставку, чтобы наладить новые контакты, проследить последние тенденции в турсфере и заключить выгодные партнерские соглашения. На выставке МИТТ-2022 находились и большая делегация, представляющая турсферу Абхазии. О положительных моментах участия в этом международном форуме в эфире радио Sputnik рассказала генеральный директор туристической компании "7-тур" Елена Добровольская.Она отметила, что для Абхазии участие в подобной выставке - необходимость, так как в связи с ситуацией в мире, Абхазия занимает первые позиции. "При отсутствии перелетов за рубеж, регион Абхазия очень пользуется спросом на лето небольшими компаниями, которые занимались зарубежными турами. Мы планировали сделать рекламный тур для компаний, который включал бы 20 человек, но теперь понимаем, что расширяемся до 40. То есть в два раза больше компаний, которые никогда не были в Абхазии, никогда не продавали Абхазию, работали только на зарубежных рынках. Сейчас они с большим желанием хотят работать на абхазском рынке. Большое желание частных лиц, которые тоже не были в Абхазии. В этом году спрос был в разы больше, чем в прошлом году", - сообщила Добровольская. Также Елена Добровольская отметила, что в основном посетители абхазского стенда на выставке в Москве интересовались уровнем отдыха "выше среднего". "Люди готовы платить немалые деньги. Но они хотят сервис, хотят хороший уровень, отели с территорией. По типу зарубежных отелей. Этот вопрос был практически через один", - рассказала эксперт. Также она подчеркнула, что многие интересовались возможностью Абхазии организовывать выездные конференции. Однако, пока такие услуги могут предложить лишь немногие площадки.

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