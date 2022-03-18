https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/iran-smog-rossiya-tem-bolee-spravitsya-ekspert-pro-opyt-zhizni-pod-sanktsiyami-1038191015.html

"Иран смог, Россия тем более справится": эксперт про опыт жизни под санкциями

"Иран смог, Россия тем более справится": эксперт про опыт жизни под санкциями

Кандидат политических наук, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев рассказал, что ждет Россию в... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T16:45+0300

2022-03-18T16:45+0300

2022-03-18T16:54+0300

аналитика

политика

мнение

россия

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/12/1038190955_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_ed9d150cbf716f3434ac78e6c5f2c6e9.jpg

Иран живет под санкциями более 40 лет, но это не потопило экономику исламской республики, а наоборот, подтолкнуло страну к развитию собственного производства, промышленности и туризма. О том, какой иранский опыт может перенять Россия и станет ли Тегеран основным партнером Москвы, поговорили с политологом, профессором Национального исследовательского университета "ВШЭ" Дмитрием Евстафьевым.У России и Ирана разные стартовые условия"Против Ирана американские санкции были введены в абсолютно иную историческую эпоху. Иран находился в состоянии начальной стадии индустриализации, причем первой фазы реализации. У нас стоит вопрос о третьей фазе модернизации. Первую фазу мы закончили даже не при Ленине, а при Сергее Юльевиче Витте (до революции 1917 года – ред.). И мы не находимся в состоянии полной экономической и политической изоляции, как иранцы", - отметил эксперт.Нужно учитывать еще и такой момент: Иран на протяжении довольно длительного времени вел очень кровопролитную войну с Ираком.Три источника силыЭксперт пояснил, что было три источника, благодаря которым Иран смог добиться того состояния экономики, в котором находится сейчас."Первое - это смягчение продовольственной ситуации, потому что в отличие от нас Иран вошел в состояние санкций с тяжелейшими проблемами по самоснабжению продовольствием. Второе - это тихое не анонсируемое восстановление экономических связей с теми, кто готов работать по разным схемам, в том числе серым, через наличные инструменты, по бартеру. Иран вышел за рамки тех экономических систем, которые были стандартными. Третье - это сохранение социальной стабильности, помощь костяку социальных групп, которые поддерживают исламское правительство в Иране, которые обеспечили подавление двух попыток широкомасшабных цветных революций" - пояснил собеседник."Поэтому - если Иран смог это сделать, то почему мы начинаем сильно нервничать по этому поводу?"."Мы обнаружим, что у нас полно всего""Нас поставили в ситуацию, когда мы сможем все. Нас долго учили, что нужно добиваться экономических результатов минимальными затратами сил и средств. Поэтому, если есть иностранные комплектующие, почему бы их не купить. Но наш "АвтоВАЗ" может производить собственные комплектующие. И еще может выясниться, что у нас есть и несколько автомобильных заводов. Но автомобили - это не главная наша проблема", - говорит Евстафьев.Главная, уточняет он, это электронные составляющие, но даже их Россия может делать. Так же, как и собственные программы писать. Для этого "нужно поставить нас в ситуацию, когда другого выхода не будет"."И спасибо господину Байдену, Шольцу, Макрону и прочей публике, что они нас в эту ситуацию поставили, наконец, мы обнаружим, что у нас полно всего", - иронизирует эксперт.Главное - пройти период переосмысления навалившихся сложностей, говорит Евстафьев.А дальше, по его словам, от трех до шести месяцев будут формироваться новые механизмы экономического роста с опорой на внутренние ресурсы и возможности. Нужно будет восстановить сложные логистические системы, "потому что туалетная бумага - это очень простая цепочка, а вот сборка самолета или автомобиля – сложная. Это уже будет формирование основы для нового экономического роста.Окончательный разворотЧто касается перспектив для прихода российского бизнеса в Иран, то они, по мнению эксперта, откроются после того, "как мы завершим операцию по денацификации на Украине"."Иранцы – очень специфичный древнейший народ. Когда они почувствуют, что мы не сдаемся и выдержали, как и они, давление американцев, не сломались и показали, что можем, начнется очень серьезный разговор. Главным элементом которого будут не фисташки и помидоры, а открытие глобально значимого логистического коридора с севера на юг. Это будущее мира. И если мы сможем с иранцами по этому поводу договориться, то не будет проблем и с арабским Востоком, и с африканскими странами – а это рынок для нас", - уверен Евстафьев.Но противостоять этой агрессии англосаксов поможет российская искренность, считает эксперт. Так нужно вести себя не только с Ираном, но и с арабскими партнерами с Аравийского полуострова."Американцы еще могут потерпеть, а европейцам важно свалить нас быстро, потому что часики тикают. Потому что следующий отопительный сезон у них может проходить в таком же режиме, что и этот, а американского сланцевого газа на Европу не хватит. Либо хватит только на Европу. Но тогда резко изменится ситуация в Восточной Азии. Поэтому нам надо проще относиться к сегодняшней ситуации", - заключил Дмитрий Евстафьев.Полностью интервью смотрите на рутьюб-канале "Sputnik на русском"

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/kakoy-mir-neset-spetsoperatsiya-na-ukraine-1038182779.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/sorok-let-pod-sanktsiyami-kak-udalos-vyzhit-iranu-1037996128.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/adskie-no-ne-vechnye-kto-pervyy-slomaetsya-iz-za-zapadnykh-sanktsiy-1038091548.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/kto-ne-protiv-nas-tot-s-nami-rossiya-oglasila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1037991048.html

россия

иран

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аналитика, политика, мнение, россия, иран