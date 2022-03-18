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"Иран смог, Россия тем более справится": эксперт про опыт жизни под санкциями
"Иран смог, Россия тем более справится": эксперт про опыт жизни под санкциями
Кандидат политических наук, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев рассказал, что ждет Россию в... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T16:45+0300
2022-03-18T16:45+0300
2022-03-18T16:54+0300
аналитика
политика
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иран
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Иран живет под санкциями более 40 лет, но это не потопило экономику исламской республики, а наоборот, подтолкнуло страну к развитию собственного производства, промышленности и туризма. О том, какой иранский опыт может перенять Россия и станет ли Тегеран основным партнером Москвы, поговорили с политологом, профессором Национального исследовательского университета "ВШЭ" Дмитрием Евстафьевым.У России и Ирана разные стартовые условия"Против Ирана американские санкции были введены в абсолютно иную историческую эпоху. Иран находился в состоянии начальной стадии индустриализации, причем первой фазы реализации. У нас стоит вопрос о третьей фазе модернизации. Первую фазу мы закончили даже не при Ленине, а при Сергее Юльевиче Витте (до революции 1917 года – ред.). И мы не находимся в состоянии полной экономической и политической изоляции, как иранцы", - отметил эксперт.Нужно учитывать еще и такой момент: Иран на протяжении довольно длительного времени вел очень кровопролитную войну с Ираком.Три источника силыЭксперт пояснил, что было три источника, благодаря которым Иран смог добиться того состояния экономики, в котором находится сейчас."Первое - это смягчение продовольственной ситуации, потому что в отличие от нас Иран вошел в состояние санкций с тяжелейшими проблемами по самоснабжению продовольствием. Второе - это тихое не анонсируемое восстановление экономических связей с теми, кто готов работать по разным схемам, в том числе серым, через наличные инструменты, по бартеру. Иран вышел за рамки тех экономических систем, которые были стандартными. Третье - это сохранение социальной стабильности, помощь костяку социальных групп, которые поддерживают исламское правительство в Иране, которые обеспечили подавление двух попыток широкомасшабных цветных революций" - пояснил собеседник."Поэтому - если Иран смог это сделать, то почему мы начинаем сильно нервничать по этому поводу?"."Мы обнаружим, что у нас полно всего""Нас поставили в ситуацию, когда мы сможем все. Нас долго учили, что нужно добиваться экономических результатов минимальными затратами сил и средств. Поэтому, если есть иностранные комплектующие, почему бы их не купить. Но наш "АвтоВАЗ" может производить собственные комплектующие. И еще может выясниться, что у нас есть и несколько автомобильных заводов. Но автомобили - это не главная наша проблема", - говорит Евстафьев.Главная, уточняет он, это электронные составляющие, но даже их Россия может делать. Так же, как и собственные программы писать. Для этого "нужно поставить нас в ситуацию, когда другого выхода не будет"."И спасибо господину Байдену, Шольцу, Макрону и прочей публике, что они нас в эту ситуацию поставили, наконец, мы обнаружим, что у нас полно всего", - иронизирует эксперт.Главное - пройти период переосмысления навалившихся сложностей, говорит Евстафьев.А дальше, по его словам, от трех до шести месяцев будут формироваться новые механизмы экономического роста с опорой на внутренние ресурсы и возможности. Нужно будет восстановить сложные логистические системы, "потому что туалетная бумага - это очень простая цепочка, а вот сборка самолета или автомобиля – сложная. Это уже будет формирование основы для нового экономического роста.Окончательный разворотЧто касается перспектив для прихода российского бизнеса в Иран, то они, по мнению эксперта, откроются после того, "как мы завершим операцию по денацификации на Украине"."Иранцы – очень специфичный древнейший народ. Когда они почувствуют, что мы не сдаемся и выдержали, как и они, давление американцев, не сломались и показали, что можем, начнется очень серьезный разговор. Главным элементом которого будут не фисташки и помидоры, а открытие глобально значимого логистического коридора с севера на юг. Это будущее мира. И если мы сможем с иранцами по этому поводу договориться, то не будет проблем и с арабским Востоком, и с африканскими странами – а это рынок для нас", - уверен Евстафьев.Но противостоять этой агрессии англосаксов поможет российская искренность, считает эксперт. Так нужно вести себя не только с Ираном, но и с арабскими партнерами с Аравийского полуострова."Американцы еще могут потерпеть, а европейцам важно свалить нас быстро, потому что часики тикают. Потому что следующий отопительный сезон у них может проходить в таком же режиме, что и этот, а американского сланцевого газа на Европу не хватит. Либо хватит только на Европу. Но тогда резко изменится ситуация в Восточной Азии. Поэтому нам надо проще относиться к сегодняшней ситуации", - заключил Дмитрий Евстафьев.Полностью интервью смотрите на рутьюб-канале "Sputnik на русском"
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/kto-ne-protiv-nas-tot-s-nami-rossiya-oglasila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1037991048.html
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аналитика, политика, мнение, россия, иран
"Иран смог, Россия тем более справится": эксперт про опыт жизни под санкциями
16:45 18.03.2022 (обновлено: 16:54 18.03.2022) Подписаться на
Кандидат политических наук, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев рассказал, что ждет Россию в обозримом будущем.
Иран живет под санкциями более 40 лет, но это не потопило экономику исламской республики, а наоборот, подтолкнуло страну к развитию собственного производства, промышленности и туризма.
О том, какой иранский опыт может перенять Россия и станет ли Тегеран основным партнером Москвы, поговорили с политологом, профессором Национального исследовательского университета "ВШЭ" Дмитрием Евстафьевым.
У России и Ирана разные стартовые условия
"Против Ирана американские санкции были введены в абсолютно иную историческую эпоху. Иран находился в состоянии начальной стадии индустриализации, причем первой фазы реализации. У нас стоит вопрос о третьей фазе модернизации. Первую фазу мы закончили даже не при Ленине, а при Сергее Юльевиче Витте (до революции 1917 года – ред.). И мы не находимся в состоянии полной экономической и политической изоляции, как иранцы", - отметил эксперт.
Рынок России гораздо больше, есть партнеры по зоне свободной торговле ЕАЭС, "поэтому у нас с иранцами абсолютно разные стартовые условия". Но если Иран в более худших геоэкономических, а главное социальных внутренних условиях смог выжить, это говорит о многом, считает Евстафьев.
Нужно учитывать еще и такой момент: Иран на протяжении довольно длительного времени вел очень кровопролитную войну с Ираком.
Три источника силы
Эксперт пояснил, что было три источника, благодаря которым Иран смог добиться того состояния экономики, в котором находится сейчас.
"Первое - это смягчение продовольственной ситуации, потому что в отличие от нас Иран вошел в состояние санкций с тяжелейшими проблемами по самоснабжению продовольствием. Второе - это тихое не анонсируемое восстановление экономических связей с теми, кто готов работать по разным схемам, в том числе серым, через наличные инструменты, по бартеру. Иран вышел за рамки тех экономических систем, которые были стандартными. Третье - это сохранение социальной стабильности, помощь костяку социальных групп, которые поддерживают исламское правительство в Иране, которые обеспечили подавление двух попыток широкомасшабных цветных революций" - пояснил собеседник.
Благодаря этим трем составляющим Иран, по словам политолога, смог добиться очень серьезных прорывов в области машиностроения, даже ориентируясь исключительно на свой рынок. А это примерно в два раза меньше, чем внутренний рынок в России.
"Поэтому - если Иран смог это сделать, то почему мы начинаем сильно нервничать по этому поводу?".
"Мы обнаружим, что у нас полно всего"
"Нас поставили в ситуацию, когда мы сможем все. Нас долго учили, что нужно добиваться экономических результатов минимальными затратами сил и средств. Поэтому, если есть иностранные комплектующие, почему бы их не купить. Но наш "АвтоВАЗ" может производить собственные комплектующие. И еще может выясниться, что у нас есть и несколько автомобильных заводов. Но автомобили - это не главная наша проблема", - говорит Евстафьев.
Главная, уточняет он, это электронные составляющие, но даже их Россия может делать. Так же, как и собственные программы писать. Для этого "нужно поставить нас в ситуацию, когда другого выхода не будет".
"И спасибо господину Байдену, Шольцу, Макрону и прочей публике, что они нас в эту ситуацию поставили, наконец, мы обнаружим, что у нас полно всего", - иронизирует эксперт.
Главное - пройти период переосмысления навалившихся сложностей, говорит Евстафьев.
"Ближайшие два с половиной месяца – это выявление и ликвидация социально значимых дыр, решение кризисных социальных задач. Это могут быть простые вещи, начиная от туалетной бумаги и заканчивая моющими средствами. Все это придется делать в режиме ручного управления. У нас скоро вообще не будет никаких невидимых рук рынка. И не надо бояться, если чиновники и министры будут решать возникающие проблемы".
А дальше, по его словам, от трех до шести месяцев будут формироваться новые механизмы экономического роста с опорой на внутренние ресурсы и возможности. Нужно будет восстановить сложные логистические системы, "потому что туалетная бумага - это очень простая цепочка, а вот сборка самолета или автомобиля – сложная. Это уже будет формирование основы для нового экономического роста.
Окончательный разворот
Что касается перспектив для прихода российского бизнеса в Иран, то они, по мнению эксперта, откроются после того, "как мы завершим операцию по денацификации на Украине".
"Иранцы – очень специфичный древнейший народ. Когда они почувствуют, что мы не сдаемся и выдержали, как и они, давление американцев, не сломались и показали, что можем, начнется очень серьезный разговор. Главным элементом которого будут не фисташки и помидоры, а открытие глобально значимого логистического коридора с севера на юг. Это будущее мира. И если мы сможем с иранцами по этому поводу договориться, то не будет проблем и с арабским Востоком, и с африканскими странами – а это рынок для нас", - уверен Евстафьев.
При этом американцы и особенно англичане, по его словам, будут гадить России, "стараться выкинуть нас из совместных проектов". Не случайно они сейчас пытаются договариваться с иранцами.
Но противостоять этой агрессии англосаксов поможет российская искренность, считает эксперт. Так нужно вести себя не только с Ираном, но и с арабскими партнерами с Аравийского полуострова.
"Американцы еще могут потерпеть, а европейцам важно свалить нас быстро, потому что часики тикают. Потому что следующий отопительный сезон у них может проходить в таком же режиме, что и этот, а американского сланцевого газа на Европу не хватит. Либо хватит только на Европу. Но тогда резко изменится ситуация в Восточной Азии. Поэтому нам надо проще относиться к сегодняшней ситуации", - заключил Дмитрий Евстафьев.
Полностью интервью смотрите на рутьюб-канале "Sputnik на русском"