https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/minoborony-rossii-sbu-khotyat-vzorvat-v-dnepropetrovske-bolnits-1038197313.html

Минобороны России: СБУ хотят взорвать в Днепропетровске больницу

Минобороны России: СБУ хотят взорвать в Днепропетровске больницу

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T20:17+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Министерство обороны России располагает достоверной информацией, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 и хотят взорвать его во время пролета над городом любого российского самолета, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет. Генерал сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове."Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - сказал он.Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/mariupolskiy-kotel-kak-model-razgroma-vsu-i-nato-1038193131.html

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