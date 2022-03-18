Минобороны России: СБУ хотят взорвать в Днепропетровске больницу
20:17 18.03.2022 (обновлено: 22:42 18.03.2022)
© AFP 2022 / ARIS MESSINISУкраинские военнослужащие видны через окно здания
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Министерство обороны России располагает достоверной информацией, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 и хотят взорвать его во время пролета над городом любого российского самолета, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы №2 на улице Нигояна. Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет.
Генерал сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове.
"Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - сказал он.
"Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - сказал он.
Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта.