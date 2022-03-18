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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/minoborony-rossii-sbu-khotyat-vzorvat-v-dnepropetrovske-bolnits-1038197313.html
Минобороны России: СБУ хотят взорвать в Днепропетровске больницу
Минобороны России: СБУ хотят взорвать в Днепропетровске больницу
Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T20:17+0300
2022-03-18T22:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Министерство обороны России располагает достоверной информацией, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 и хотят взорвать его во время пролета над городом любого российского самолета, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет. Генерал сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове."Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - сказал он.Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/mariupolskiy-kotel-kak-model-razgroma-vsu-i-nato-1038193131.html
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россия, украина, политика

Минобороны России: СБУ хотят взорвать в Днепропетровске больницу

20:17 18.03.2022 (обновлено: 22:42 18.03.2022)
© AFP 2022 / ARIS MESSINISУкраинские военнослужащие видны через окно здания
Украинские военнослужащие видны через окно здания - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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Российские военные в ходе спецоперации на Украине за день продвинулись на глубину до шести километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Министерство обороны России располагает достоверной информацией, что в Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 и хотят взорвать его во время пролета над городом любого российского самолета, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы №2 на улице Нигояна. Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске у российской авиации не было и нет.
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Генерал сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове.

"Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - сказал он.
Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта.
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