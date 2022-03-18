https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/naznachen-novyy-glava-goskomsvyazi-abkhazii-1038196249.html

Назначен новый глава Госкомсвязи Абхазии

Назначен новый глава Госкомсвязи Абхазии

Глава государства подписал Указ о назначении нового председателя Госкомсвязи в пятницу, 18 марта. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T19:27+0300

2022-03-18T19:27+0300

2022-03-18T19:27+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Роланда Берулава председателем Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Халваш был избран депутатом по избирательному округу №16 (Дуришский). Он набрал 70,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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абхазия, общество, аслан бжания