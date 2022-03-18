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Назначен новый глава Госкомсвязи Абхазии
Назначен новый глава Госкомсвязи Абхазии
Глава государства подписал Указ о назначении нового председателя Госкомсвязи в пятницу, 18 марта. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T19:27+0300
2022-03-18T19:27+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Роланда Берулава председателем Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Халваш был избран депутатом по избирательному округу №16 (Дуришский). Он набрал 70,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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абхазия, общество, аслан бжания
Назначен новый глава Госкомсвязи Абхазии
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Глава государства подписал Указ о назначении нового председателя Госкомсвязи в пятницу, 18 марта.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Роланда Берулава председателем Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Берулава сменил на этом посту Беслана Халваш, который был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Народного Собрания.
Халваш был избран депутатом по избирательному округу №16 (Дуришский). Он набрал 70,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.