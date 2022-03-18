https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/ogranicheniya-v-aeroportakh-na-yuge-rossii-prodleny-do-26-marta-1038177243.html

Ограничения в аэропортах на Юге России продлены до 26 марта

Ограничения в аэропортах на Юге России продлены до 26 марта

Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Введенные 24 февраля ограничения транспортного сообщения в аэропортах на Юге России продлены до 26 марта, сообщает Росавиация.Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа.Для перевозки пассажиров российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.

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