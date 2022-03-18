https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/politolog-o-pobede-v-informatsionnoy-voyne-vazhno-vylozhit-suschestvennye-argumenty-1038170439.html

Политолог о победе в информационной войне: важно выложить существенные аргументы

Политолог о победе в информационной войне: важно выложить существенные аргументы

Как разобраться в противоречивом потоке новостей, какие есть способы распознавания фейков и на какой эффект рассчитывают их создатели, в эфире радио Sputnik... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T10:10+0300

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Политолог о победе в информационной войне: важно выложить существенные аргументы Политолог о победе в информационной войне: важно выложить существенные аргументы

С началом специальной военной операции России на Украине началась массированная информационная атака за умы людей. Порой даже профессионалам сложно отличить искусный вымысел от правды.Своими наблюдениями о том, можно ли выиграть в информационной борьбе, поделилась политолог Лейла Тания. Она напомнила, что информационная политика, информационная стратегия государства является важным инструментом в реализации национальных интересов. А учитывая, что отношения между государствами часто обретают конфронтационный характер, характер недружественных отношений, информационная политика разных государств тоже обретает форму войны. "Сегодня, учитывая развитие новых информационных технологий, интернета и социальных сетей, эта борьба приобретает всеобщий масштаб, массовый характер. Идет борьба за умы обычных людей, обывателей. Противостояние отмечается и в экспертной среде. В эту войну втягиваются и политики, и государственные деятели. Сегодня, учитывая ситуацию на Донбассе и спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины, масштаб информационного противостояния беспрецедентный", – отметила политолог.По ее словам, нагнетание информационной борьбы связано с тем, что сегодня решается вопрос будущего мироустройства. "Простому человеку трудно не попасть на эмоциональный накат, который как раз рассчитан на то, чтобы задействовать простых людей, чтобы попытаться противопоставить государственным интересам эмоции обывателей. Сегодня мы это очень хорошо видим на примере оценок, которые дают событиям на Украине и государственные деятели, и общество. Здесь важно выложить существенные аргументы. Даже простые люди сегодня стали неплохо разбираться в аргументах геополитики. Многие прекрасно понимают, что ситуация вызвана именно нагнетанием со стороны США и НАТО приближением их буквально к границам России, что создает угрозу. Это хорошо было показано в период диалога России и США, России и НАТО о гарантиях безопасности в России", – сказала Тания. Тания подчеркнула, что людям необходимо понимать, что происходящее сегодня на Украине – это не война, а это действительно специальная военная операция."Здесь нужно использовать аргумент международного права, преподносить его в доступной форме для обычных людей, приводя примеры прецедентов, которые имелись до этого", – считает политолог.

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