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Проект молодежного Парламента Абхазии представили в Сухуме
Проект молодежного Парламента Абхазии представили в Сухуме
Одна из основных целей молодежного Парламента – содействие деятельности Народного Собрания Абхазии в области законодательного регулирования прав и законных... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T20:01+0300
2022-03-18T20:01+0300
2022-03-18T20:01+0300
в абхазии
парламент
молодежь
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект молодежного Парламента при Народном Собрании Абхазии презентовали в Сухуме в пятницу 18 марта.Выступая перед собравшимися, основатель проекта Илья Чехерия отметил важность сплочения населения республики вокруг идеи укрепления абхазской государственности, и молодежь, по его словам, готова внести свой вклад.Чехерия отметил, что проект не является новым, во всем мире используется подобная структура. Он также подчеркнул, что проект молодежного Парламента Абхазии можно дополнять с учетом мнений общественности."Он не идеален, есть много минусов, но мы хотим, чтобы все, кто здесь сидит и те, кто не попал сюда, сделали особенный проект для нашего государства, тот проект, который поможет нашей молодежи", - отметил основатель проекта.Среди целей проекта – воспитание государственных и общественных деятелей, содействие деятельности Народного Собрания Абхазии в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, формирование политической культуры и правового воспитания молодежи, поддержка созидательной и гражданской активности.
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парламент, молодежь, абхазия
Проект молодежного Парламента Абхазии представили в Сухуме
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Одна из основных целей молодежного Парламента – содействие деятельности Народного Собрания Абхазии в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект молодежного Парламента при Народном Собрании Абхазии презентовали в Сухуме в пятницу 18 марта.
Выступая перед собравшимися, основатель проекта Илья Чехерия отметил важность сплочения населения республики вокруг идеи укрепления абхазской государственности, и молодежь, по его словам, готова внести свой вклад.
"Мы, молодежь, хотим менять, улучшать жизнь к лучшему, быть полезными. Мы хотим найти свое место, которое есть", - подчеркнул он.
Чехерия отметил, что проект не является новым, во всем мире используется подобная структура. Он также подчеркнул, что проект молодежного Парламента Абхазии можно дополнять с учетом мнений общественности.
"Он не идеален, есть много минусов, но мы хотим, чтобы все, кто здесь сидит и те, кто не попал сюда, сделали особенный проект для нашего государства, тот проект, который поможет нашей молодежи", - отметил основатель проекта.
Среди целей проекта – воспитание государственных и общественных деятелей, содействие деятельности Народного Собрания Абхазии в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, формирование политической культуры и правового воспитания молодежи, поддержка созидательной и гражданской активности.