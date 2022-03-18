https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/proekt-molodezhnogo-parlamenta-abkhazii-predstavili-v-sukhume-1038197085.html

Проект молодежного Парламента Абхазии представили в Сухуме

Проект молодежного Парламента Абхазии представили в Сухуме

Одна из основных целей молодежного Парламента – содействие деятельности Народного Собрания Абхазии в области законодательного регулирования прав и законных... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T20:01+0300

2022-03-18T20:01+0300

2022-03-18T20:01+0300

в абхазии

парламент

молодежь

абхазия

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект молодежного Парламента при Народном Собрании Абхазии презентовали в Сухуме в пятницу 18 марта.Выступая перед собравшимися, основатель проекта Илья Чехерия отметил важность сплочения населения республики вокруг идеи укрепления абхазской государственности, и молодежь, по его словам, готова внести свой вклад.Чехерия отметил, что проект не является новым, во всем мире используется подобная структура. Он также подчеркнул, что проект молодежного Парламента Абхазии можно дополнять с учетом мнений общественности."Он не идеален, есть много минусов, но мы хотим, чтобы все, кто здесь сидит и те, кто не попал сюда, сделали особенный проект для нашего государства, тот проект, который поможет нашей молодежи", - отметил основатель проекта.Среди целей проекта – воспитание государственных и общественных деятелей, содействие деятельности Народного Собрания Абхазии в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, формирование политической культуры и правового воспитания молодежи, поддержка созидательной и гражданской активности.

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