https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/rossiyskie-sredstva-pvo-otrazili-raketnuyu-ataku-ukrainskikh-voysk-po-melitopolyu-1038184714.html

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю

Вооруженные силы России ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T13:44+0300

2022-03-18T13:44+0300

2022-03-18T14:49+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Российские средства ПВО ночью 18 марта отразили удар из комплексов "Точка-У" украинских войск по Мелитополю, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена", - сказал он.По словам Конашенкова, обстрел Мелитополя производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.

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министерство обороны рф, россия, украина, политика, днр, лнр