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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
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Российские средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю
Российские средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю
Вооруженные силы России ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T13:44+0300
2022-03-18T14:49+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Российские средства ПВО ночью 18 марта отразили удар из комплексов "Точка-У" украинских войск по Мелитополю, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена", - сказал он.По словам Конашенкова, обстрел Мелитополя производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.
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министерство обороны рф, россия, украина, политика, днр, лнр

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю

13:44 18.03.2022 (обновлено: 14:49 18.03.2022)
© Sputnik / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВнезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
© Sputnik / Василий Батанов
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Вооруженные силы России ракетами "Искандер" уничтожили украинские пусковые ракетные установки.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Российские средства ПВО ночью 18 марта отразили удар из комплексов "Точка-У" украинских войск по Мелитополю, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена", - сказал он.
По словам Конашенкова, обстрел Мелитополя производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.
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