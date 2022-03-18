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Шамба: постсоветское пространство стоит на пороге экономического бума

Шамба: постсоветское пространство стоит на пороге экономического бума

Восемь лет назад, 18 марта, Крым воссоединился с Россией. Своими размышлениями об этом политическом шаге и перспективах крымско-абхазских отношений в эфире... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T14:40+0300

2022-03-18T14:40+0300

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Шамба о Крымской весне и военной операции России на Украине Шамба о Крымской весне и военной операции России на Украине

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.Воссоединение России и Крыма – это исторически справедливый шаг, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Абхазия приветствует воссоединение России с Крымом, так как республика сама столкнулась с агрессией со стороны Грузии на пути самоопределения, заявил секретарь Совбеза.Крымчане сегодня поддерживают спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины, уверен Шамба. Он убежден, что президент России Владимир Путин вынужден был пойти на этот шаг после того, как Запад перешел красную линию."Я уверен, что это правильный шаг. Именно жесткий ответ мог охладить горячие головы на Украине и на Западе. Уверен, что эта операция закончится победой России и мы станем свидетелями переустройства мирового порядка. Происходящее на Украине не может не иметь поддержки со стороны крымчан. И мы тоже заинтересованы в том, чтобы Украина стала дружественной страной для России. И мы бы тоже хотели иметь дружественные отношения с Украиной, с новой, обновленной Украиной", – подчеркнул Шамба. Россия и Абхазия могут извлечь выгоду из санкционного давления Запада, считает Сергей Шамба. 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем, согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".

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