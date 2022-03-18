https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/takie-obstoyatelstva-nersisyan-o-neobkhodimoy-pomoschi-biznesu-v-abkhazii--1038187724.html
Такие обстоятельства: Нерсисян о необходимой помощи бизнесу в Абхазии
Такие обстоятельства: Нерсисян о необходимой помощи бизнесу в Абхазии
Экономист и предприниматель Лусине Нерсисян в эфире радио Sputnik рассказала, какие трудности испытывают предприниматели в связи с ситуацией в мире и в чем... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T17:28+0300
2022-03-18T17:28+0300
2022-03-18T17:32+0300
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Такие обстоятельства: Нерсисян о необходимой помощи бизнесу в Абхазии
Такие обстоятельства: Нерсисян о необходимой помощи бизнесу в Абхазии
По словам Нерсисян, основная проблема бизнеса на сегодняшний день, это прогрессирующий рост цен, впоследствии снижение покупательского спроса , а также разрыв цепочек поставок. "Я не считаю, что нужно запасаться сахаром, гречкой или макаронами, потому что это та продукция, которая будет в наличии всегда в России. Пока нет предпосылок для перебоев с продовольствием. Однако, хотелось, чтоб государство держало все это под контролем, должны быть запасы продовольствия в стране", - подчеркнула предприниматель. Лусине Нерсисян рассказала, какие изменения происходят сейчас на примере своего бизнеса, и какие меры должно предпринимать государство для стимулирования всех видов торговли. "Даже без кризиса нам необходимо было всерьез заняться законодательством. Если не будут пересмотрены ставки ввозного НДС, не будет проведена экспертиза налогообложения в различных отраслях, для того чтобы установить равномерную нагрузку, ничего не получится. В данной ситуации государство должно пожертвовать своими доходами бюджета, иначе завтра не с кого будет собирать налоги", - сказала Нерсисян. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, бизнес, абхазия, ндс, поддержка, аудио
Такие обстоятельства: Нерсисян о необходимой помощи бизнесу в Абхазии
17:28 18.03.2022 (обновлено: 17:32 18.03.2022) Подписаться на
Экономист и предприниматель Лусине Нерсисян в эфире радио Sputnik рассказала, какие трудности испытывают предприниматели в связи с ситуацией в мире и в чем выход.
По словам Нерсисян, основная проблема бизнеса на сегодняшний день, это прогрессирующий рост цен, впоследствии снижение покупательского спроса , а также разрыв цепочек поставок.
"Я не считаю, что нужно запасаться сахаром, гречкой или макаронами, потому что это та продукция, которая будет в наличии всегда в России. Пока нет предпосылок для перебоев с продовольствием. Однако, хотелось, чтоб государство держало все это под контролем, должны быть запасы продовольствия в стране", - подчеркнула предприниматель.
Лусине Нерсисян рассказала, какие изменения происходят сейчас на примере своего бизнеса, и какие меры должно предпринимать государство для стимулирования всех видов торговли.
"Даже без кризиса нам необходимо было всерьез заняться законодательством. Если не будут пересмотрены ставки ввозного НДС, не будет проведена экспертиза налогообложения в различных отраслях, для того чтобы установить равномерную нагрузку, ничего не получится. В данной ситуации государство должно пожертвовать своими доходами бюджета, иначе завтра не с кого будет собирать налоги", - сказала Нерсисян.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.