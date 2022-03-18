https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/vystuplenie-putina-na-kontserte-v-luzhnikakh-pryamaya-translyatsiya-1038189784.html

"Такого единения давно не было": выступление Владимира Путина на концерте в Лужниках

"Такого единения давно не было": выступление Владимира Путина на концерте в Лужниках

Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T16:18+0300

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18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем, согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".

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видео, мультимедиа, видео, владимир путин, россия, крым