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"Такого единения давно не было": выступление Владимира Путина на концерте в Лужниках
"Такого единения давно не было": выступление Владимира Путина на концерте в Лужниках
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T16:18+0300
2022-03-18T16:18+0300
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18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем, согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".
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видео, мультимедиа, видео, владимир путин, россия, крым
"Такого единения давно не было": выступление Владимира Путина на концерте в Лужниках
16:18 18.03.2022 (обновлено: 17:52 18.03.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма.
18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем, согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".