https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/vystuplenie-simonyan-v-luzhnikakh-o-donbasse-ugrozakh-i-nakazanii-dlya-neonatsistov-1038194206.html

Выступление Симоньян в Лужниках: о Донбассе, угрозах и наказании для неонацистов

Выступление Симоньян в Лужниках: о Донбассе, угрозах и наказании для неонацистов

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступила на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники". 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T18:08+0300

2022-03-18T18:08+0300

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маргарита симоньян

крым

видео

россия

донбасс

украина

мультимедиа

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За право говорить правду европейская свободолюбивая Украина заводит уголовные дела, свободная Европа вводит санкции, всего за одну фразу поступают угрозы, в том числе родственникам и маленьким детям."Именно поэтому я хочу повторить: Россия-матушка, забери Донбасс домой!", - заявила Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik, выступая на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники".

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донбасс

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маргарита симоньян, крым, видео, россия, донбасс, украина, мультимедиа, видео