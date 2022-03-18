https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/vystuplenie-simonyan-v-luzhnikakh-o-donbasse-ugrozakh-i-nakazanii-dlya-neonatsistov-1038194206.html
Выступление Симоньян в Лужниках: о Донбассе, угрозах и наказании для неонацистов
Выступление Симоньян в Лужниках: о Донбассе, угрозах и наказании для неонацистов
Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступила на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники". 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T18:08+0300
2022-03-18T18:08+0300
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За право говорить правду европейская свободолюбивая Украина заводит уголовные дела, свободная Европа вводит санкции, всего за одну фразу поступают угрозы, в том числе родственникам и маленьким детям."Именно поэтому я хочу повторить: Россия-матушка, забери Донбасс домой!", - заявила Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik, выступая на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники".
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маргарита симоньян, крым, видео, россия, донбасс, украина, мультимедиа, видео
Выступление Симоньян в Лужниках: о Донбассе, угрозах и наказании для неонацистов
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Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступила на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники".
За право говорить правду европейская свободолюбивая Украина заводит уголовные дела, свободная Европа вводит санкции, всего за одну фразу поступают угрозы, в том числе родственникам и маленьким детям.
"Именно поэтому я хочу повторить: Россия-матушка, забери Донбасс домой!", - заявила Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik, выступая на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники".