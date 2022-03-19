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Абхазия отправила гумпомощь в ДНР
Абхазия отправила гумпомощь в ДНР
Колонны грузовых машин с гуманитарным грузом выдвинулись из Сухума в субботу 19 марта. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T12:55+0300
2022-03-19T12:55+0300
2022-03-19T12:55+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Абхазия отправила гуманитарную помощь Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба МЧС республики.Сотрудники спасательного ведомства Абхазии доставят в ДНР электрогенераторы, макаронные изделия, муку, сахар, бутилированную воду, консервы. В гуманитарной акции приняли активное участие как рядовые граждане республики, так и юридические, коммерческие и общественные организации.Доставка гуманитарного груза проводится по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.Ранее Абхазия оказала гумпомощь Луганской Народной Республике. После обострения ситуации на Донбассе в конце февраля Абхазия приняла более 100 беженцев из ДНР и ЛНР. Вслед за Москвой Сухум признал суверенитет донбасских республик.
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абхазия, мчс абхазии, новости, гуманитарная помощь
Абхазия отправила гумпомощь в ДНР
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Колонны грузовых машин с гуманитарным грузом выдвинулись из Сухума в субботу 19 марта.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik.
Абхазия отправила гуманитарную помощь Донецкой Народной Республике, сообщает
пресс-служба МЧС республики.
Сотрудники спасательного ведомства Абхазии доставят в ДНР электрогенераторы, макаронные изделия, муку, сахар, бутилированную воду, консервы.
В гуманитарной акции приняли активное участие как рядовые граждане республики, так и юридические, коммерческие и общественные организации.
Доставка гуманитарного груза проводится по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.
Ранее Абхазия оказала гумпомощь Луганской Народной Республике. После обострения ситуации на Донбассе в конце февраля Абхазия приняла более 100 беженцев из ДНР и ЛНР. Вслед за Москвой Сухум признал суверенитет донбасских республик.