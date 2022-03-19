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Почти 150 человек остались под землей после обстрела Украиной двух шахт ДНР
Почти 150 человек остались под землей после обстрела Украиной двух шахт ДНР
Украинские военные обесточили две шахты в ДНР, обстрелы одной из шахт начались еще в пятницу. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T14:31+0300
2022-03-19T14:31+0300
2022-03-19T14:56+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Почти 150 шахтеров находятся под землей без света после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, следует из сообщения министерства угля и энергетики республики.По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского - 85.Позже министерство заявило, что еще 18 горняков оказались заблокированными в шахте.Накануне минэнерго ДНР сообщало об обстреле украинскими войсками шахты имени Челюскинцев, снаряд упал на территорию предприятия.
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Почти 150 человек остались под землей после обстрела Украиной двух шахт ДНР
14:31 19.03.2022 (обновлено: 14:56 19.03.2022) Подписаться на
Украинские военные обесточили две шахты в ДНР, обстрелы одной из шахт начались еще в пятницу.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Почти 150 шахтеров находятся под землей без света после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, следует из сообщения министерства угля и энергетики республики.
"Девятнадцатого марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского - 85.
Позже министерство заявило, что еще 18 горняков оказались заблокированными в шахте.
Накануне минэнерго ДНР сообщало об обстреле украинскими войсками шахты имени Челюскинцев, снаряд упал на территорию предприятия.