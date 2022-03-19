https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/bolee-130-chelovek-ostalis-pod-zemley-posle-obstrela-ukrainoy-dvukh-shakht-dnr-1038203733.html

Почти 150 человек остались под землей после обстрела Украиной двух шахт ДНР

Почти 150 человек остались под землей после обстрела Украиной двух шахт ДНР

Украинские военные обесточили две шахты в ДНР, обстрелы одной из шахт начались еще в пятницу. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T14:31+0300

2022-03-19T14:31+0300

2022-03-19T14:56+0300

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Почти 150 шахтеров находятся под землей без света после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, следует из сообщения министерства угля и энергетики республики.По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского - 85.Позже министерство заявило, что еще 18 горняков оказались заблокированными в шахте.Накануне минэнерго ДНР сообщало об обстреле украинскими войсками шахты имени Челюскинцев, снаряд упал на территорию предприятия.

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днр, украина, новости, россия, шахты