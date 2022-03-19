https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/chirikba-rasskazal-gde-v-nashi-dni-vse-esche-sokhranilos-gumskoe-narechie-abkhazskogo-yazyka-1038180939.html

Чирикба рассказал, где в наши дни все еще сохранилось гумское наречие абхазского языка

Чирикба рассказал, где в наши дни все еще сохранилось гумское наречие абхазского языка

Вышла в свет новая статья под названием "Гумское наречие абхазского языка". В ней автор собрал материал о речи абхазов Сухумского и Гулрыпшского районов... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T13:12+0300

2022-03-19T13:12+0300

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Чирикба о своей статье "Гумское наречие абхазского языка" Чирикба о своей статье "Гумское наречие абхазского языка"

Вышла в свет новая статья под названием "Гумское наречие абхазского языка". В ней автор собрал материал о речи абхазов Сухумского и Гулрыпшского районов. Отмечается, что гумское наречие в наши дни сохранилось только в Турции. "До середины 19 века, то есть до периода махаджирства, в Абхазии говорили на пяти диалектах. Теперь все диалекты, кроме бзыбского и абжуйского, сохранились только в Турции, в частности и гумское наречие. Было около 50 сел, которые говорили на гумском наречии. Из них сохранились лишь три села – Багмаран, Мерхеул и частично Эшера. В говоре пожилого населения еще могут быть черты гумского наречия. В Турции сохранилось еще около десяти сел, пожилое население в которых еще говорят на гумском наречии. Особенность его в том, что оно соединяло в себе признаки бзыбского и абжуйского диалектов", – рассказал Чирикба.

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