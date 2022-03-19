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Выборы в Парламент Абхазии: результаты всех кандидатов

Выборы в Парламент Абхазии: результаты всех кандидатов

Выборы в Народное Собрание Абхазии состоялись 12 марта, голосование проходило на 152 избирательных участках 35 округов по всей республике. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

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В 17 округах депутаты Парламента выбраны, еще в 17 округах состоится второй тур, в округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.Парламентские выборы прошли с участием международных наблюдателей из России, Южной Осетии, ЛНР, а также Парламентского Союза Беларуси и России. Организацию и проведение выборов наблюдатели оценили высоко.Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, мультимедиа, цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии, инфографика