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Выборы в Парламент Абхазии: результаты всех кандидатов
Выборы в Парламент Абхазии: результаты всех кандидатов
Выборы в Народное Собрание Абхазии состоялись 12 марта, голосование проходило на 152 избирательных участках 35 округов по всей республике. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T17:00+0300
2022-03-19T17:00+0300
2022-03-19T17:35+0300
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В 17 округах депутаты Парламента выбраны, еще в 17 округах состоится второй тур, в округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.Парламентские выборы прошли с участием международных наблюдателей из России, Южной Осетии, ЛНР, а также Парламентского Союза Беларуси и России. Организацию и проведение выборов наблюдатели оценили высоко.Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии, инфографика
Выборы в Парламент Абхазии: результаты всех кандидатов
17:00 19.03.2022 (обновлено: 17:35 19.03.2022) Подписаться на
Выборы в Народное Собрание Абхазии состоялись 12 марта, голосование проходило на 152 избирательных участках 35 округов по всей республике.
В 17 округах депутаты Парламента выбраны, еще в 17 округах состоится второй тур, в округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
Парламентские выборы прошли с участием международных наблюдателей из России, Южной Осетии, ЛНР, а также Парламентского Союза Беларуси и России. Организацию и проведение выборов наблюдатели оценили высоко.
Явка по Абхазии составила 51, 2% при 25-процентном пороге.