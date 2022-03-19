https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/karta-osvobozhdennoy-territorii-donbassa-1038204755.html

Карта освобожденной территории Донбасса

Карта освобожденной территории Донбасса

Минобороны России показало карту освобожденной территории Донбасса и продвижения Вооруженных сил в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T16:21+0300

2022-03-19T16:21+0300

2022-03-19T16:24+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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За три недели с начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль более трети территории Украины. Полностью освобожден Херсон и другие украинские города, заблокированы Киев, Чернигов, Сумы, Харьков. Из Херсона российские войска направились в сторону Вознесенска, чтобы блокировать с севера областные центры Николаев и Одессу, где части ВСУ и НГУ более 20 дней ждут морской десант Черноморского флота России.Генштаб ВСУ безуспешно пытается восстановить снабжение 70-тысячной группировки войск, которые находятся в "оперативном окружении" на востоке страны. У них заканчиваются топливо, артиллерийские боеприпасы, арсеналы и хранилища уничтожены ударами российских войск. По мнению военного аналитика Александра Хроленко, киевский режим не успеет получить вооружение, обещанное США и НАТО. Разгром группировки ВСУ в Донбассе позволит начать масштабное освобождение Украины, включив "принцип домино".

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россия, украина, донбасс, инфографика, мультимедиа, инфографика