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Хроленко о биолабораториях США: им нет дела до здоровья своих граждан, чужих - тем более
Хроленко о биолабораториях США: им нет дела до здоровья своих граждан, чужих - тем более
Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал Sputnik ситуацию вокруг деятельности американских биолабораторий на территории стран постсоветского... 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T16:38+0300
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Хроленко о создание биооружия на Украине
Хроленко о создание биооружия на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий.Лавров также добавил, что Соединенные Штаты проводили эксперименты с потенциальными инфекциями. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия поднимала этот вопрос в различных международных организациях.Он подчеркнул, что Москва настаивает на создании механизма расследования военно-биологической деятельности.Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал Sputnik ситуацию вокруг деятельности американских биолабораторий на территории стран постсоветского пространства.Ранее министр иностранных дел Государства Алания Дмитрий Медоев выразил обеспокоенность в связи с деятельностью военной лаборатории США в Грузии, отметив, что Центр Лугара несет опасность для стран всего региона.Также комитет госбезопасности Южной Осетии заявил об угрозе санитарно-эпидемиологической и экономической безопасности республики со стороны действующей в Грузии американской биолаборатории Лугара. В частности, во всех районах республики фиксируются случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС). В то же время известно о падеже домашних животных от бруцеллеза и АЧС в приграничном с Южной Осетией Сачхерском муниципалитете Грузии.По данным комитета, на базе биолаборатории проводились эксперименты над людьми с возбудителями особо опасных вирусов, а также коронавирусов, а с 2017 года в Грузии работает американская компания "Eco Health Alliance", являющаяся подрядчиком Пентагона и "занимающаяся исследованием летучих мышей в рамках программы Минобороны США (первоначальная стоимость – 6,5 миллиона долларов США), которая поддерживает контакты с Уханьской лабораторией".Ранее Министерство обороны России рассказало, что американские власти проспонсировали работу в украинских биологических лабораториях более чем на 200 миллионов долларов. Работа велась над военно-биологическими проектами.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине расположены американские биологические лаборатории. Вашингтон и Киев предпринимают все необходимые действия для недопущения попадания этих материалов в руки российских военных.Ранее радио Sputnik привело сообщение Минобороны РФ, в котором говорится о создании на Украине компонентов биологического оружия.
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Хроленко о биолабораториях США: им нет дела до здоровья своих граждан, чужих - тем более
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Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал Sputnik ситуацию вокруг деятельности американских биолабораторий на территории стран постсоветского пространства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил
, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий.
Лавров также добавил, что Соединенные Штаты проводили эксперименты с потенциальными инфекциями. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия поднимала этот вопрос в различных международных организациях.
Он подчеркнул, что Москва настаивает на создании механизма расследования военно-биологической деятельности.
Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал Sputnik ситуацию вокруг деятельности американских биолабораторий на территории стран постсоветского пространства.
"Все эти биологические лаборатории построены на деньги Пентагона. На них возложена задача создавать оружие. Исходя из характера их деятельности, оружие это биологическое. Это не обязательно экзотические болезни, приспособленные к тем или иным народам с учетом генетических особенностей. Это могут быть более сложные вещи, которые туманят мозг, как мы это наблюдали в ходе Майдана независимости в Киеве, когда люди, вероятно, отравленные веществами, прыгали, скакали, орали дурацкие лозунги. Как правило, это были лозунги "Украина превыше всего" - это переделанный лозунг фашистской Германии. Это говорит о том, что ничего хорошего от подобных лабораторий ни Грузии, ни соседним с ней странам ожидать не приходится", - отметил Хроленко.
Ранее министр иностранных дел Государства Алания Дмитрий Медоев выразил обеспокоенность в связи с деятельностью военной лаборатории США в Грузии, отметив, что Центр Лугара несет опасность для стран всего региона.
Также комитет госбезопасности Южной Осетии заявил об угрозе санитарно-эпидемиологической и экономической безопасности республики со стороны действующей в Грузии американской биолаборатории Лугара. В частности, во всех районах республики фиксируются случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС). В то же время известно о падеже домашних животных от бруцеллеза и АЧС в приграничном с Южной Осетией Сачхерском муниципалитете Грузии.
По данным комитета, на базе биолаборатории проводились эксперименты над людьми с возбудителями особо опасных вирусов, а также коронавирусов, а с 2017 года в Грузии работает американская компания "Eco Health Alliance", являющаяся подрядчиком Пентагона и "занимающаяся исследованием летучих мышей в рамках программы Минобороны США (первоначальная стоимость – 6,5 миллиона долларов США), которая поддерживает контакты с Уханьской лабораторией".
"Министр иностранных дел Южной Осетии правильно провел параллель - в сопредельной Грузии точно такой же объект работает не на благо населения, а для того, чтобы создавать соответствующие виды биологического оружия. Это очень дешево. Американцы всегда считают деньги. В сравнении с затратами на уничтожение одного человек пулей, или ядерным взрывом, или бактериями, или еще чем-то, биологическое оружие гораздо эффективнее, дешевле обходится. То, что американцы в этих лабораториях не занимаются охраной здоровья, видно уже по тому, что лаборатории такого типа разбросаны по всему миру. Тот факт, что от коронавируса за два года в США умерли около миллиона человек, говорит о том, что даже о безопасности и здоровье собственных граждан подобные лаборатории мало беспокоятся. И уж тем более никого в США не волнует безопасность и здоровье населения на Южном Кавказе и на Украине".
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Ранее Министерство обороны России рассказало, что американские власти проспонсировали работу в украинских биологических лабораториях более чем на 200 миллионов долларов. Работа велась над военно-биологическими проектами.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине расположены американские биологические лаборатории. Вашингтон и Киев предпринимают все необходимые действия для недопущения попадания этих материалов в руки российских военных.
Ранее радио Sputnik привело
сообщение Минобороны РФ, в котором говорится о создании на Украине компонентов биологического оружия.