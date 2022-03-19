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Хроленко о биолабораториях США: им нет дела до здоровья своих граждан, чужих - тем более

Хроленко о биолабораториях США: им нет дела до здоровья своих граждан, чужих - тем более

Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал Sputnik ситуацию вокруг деятельности американских биолабораторий на территории стран постсоветского... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T16:38+0300

2022-03-19T16:38+0300

2022-03-19T16:38+0300

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Хроленко о создание биооружия на Украине Хроленко о создание биооружия на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий.Лавров также добавил, что Соединенные Штаты проводили эксперименты с потенциальными инфекциями. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия поднимала этот вопрос в различных международных организациях.Он подчеркнул, что Москва настаивает на создании механизма расследования военно-биологической деятельности.Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал Sputnik ситуацию вокруг деятельности американских биолабораторий на территории стран постсоветского пространства.Ранее министр иностранных дел Государства Алания Дмитрий Медоев выразил обеспокоенность в связи с деятельностью военной лаборатории США в Грузии, отметив, что Центр Лугара несет опасность для стран всего региона.Также комитет госбезопасности Южной Осетии заявил об угрозе санитарно-эпидемиологической и экономической безопасности республики со стороны действующей в Грузии американской биолаборатории Лугара. В частности, во всех районах республики фиксируются случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС). В то же время известно о падеже домашних животных от бруцеллеза и АЧС в приграничном с Южной Осетией Сачхерском муниципалитете Грузии.По данным комитета, на базе биолаборатории проводились эксперименты над людьми с возбудителями особо опасных вирусов, а также коронавирусов, а с 2017 года в Грузии работает американская компания "Eco Health Alliance", являющаяся подрядчиком Пентагона и "занимающаяся исследованием летучих мышей в рамках программы Минобороны США (первоначальная стоимость – 6,5 миллиона долларов США), которая поддерживает контакты с Уханьской лабораторией".Ранее Министерство обороны России рассказало, что американские власти проспонсировали работу в украинских биологических лабораториях более чем на 200 миллионов долларов. Работа велась над военно-биологическими проектами.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине расположены американские биологические лаборатории. Вашингтон и Киев предпринимают все необходимые действия для недопущения попадания этих материалов в руки российских военных.Ранее радио Sputnik привело сообщение Минобороны РФ, в котором говорится о создании на Украине компонентов биологического оружия.

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