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Конфронтация США и России никому не нужна, заявил глава Пентагона
Конфронтация США и России никому не нужна, заявил глава Пентагона
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. США не примут участия в боевых действиях на Украине и не собираются вводить бесполетную зону над этой страной, конфронтация двух... 19.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. США не примут участия в боевых действиях на Украине и не собираются вводить бесполетную зону над этой страной, конфронтация двух ядерных держав Штатов и России никому не нужна, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Остина телеканалу CNN."Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине", - напомнил министр обороны Штатов.Он подчеркнул, что установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, поскольку пришлось бы предпринимать действия против нарушителей. При этом глава Пентагона отметил, что США при этом будут защищать "каждый дюйм" территории стран НАТО.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Российские Вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik.
США не примут участия в боевых действиях на Украине и не собираются вводить бесполетную зону над этой страной, конфронтация двух ядерных держав Штатов и России никому не нужна, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью Остина телеканалу CNN.
"Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине", - напомнил министр обороны Штатов.
Он подчеркнул, что установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, поскольку пришлось бы предпринимать действия против нарушителей.
"Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт", - сказал Остин.
При этом глава Пентагона отметил, что США при этом будут защищать "каждый дюйм" территории стран НАТО.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Российские Вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.