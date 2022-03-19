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Матч за суперкубок: игра "Нарта" и "Гагры"
Матч за суперкубок: игра "Нарта" и "Гагры"
Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
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Счет в матче был открыт достаточно быстро, на исходе девятой минуты, футболист "Нарта" Тимур Агрба с дальней дистанции пробил точно – 1:0. В первом тайме сухумская команда больше владела мячом, первый удар по воротам соперника гагрцы сумели нанести только на 23-й минуте.Спустя еще несколько минут, столичные футболисты могли удвоить счет, но мяч после удара игрока попал в перекладину. Еще до свистка на перерыв футболист "Нарта" Асхат Аршба забил гол, однако гагрцы стали сигнализировать арбитру о том, что внутри штрафной была игра рукой. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главный судья матча Дмитрий Жуков посмотрел видеоповтор, после чего засчитал гол – 2:0.На второй тайм "Гагра" вышла нацеленной на то, чтобы отыграться. В самом начале второго отрезка матча Инал Акуджба забил гол – 2:1. Того преимущества в игре, которое демонстрировала столичная команда в первой половине матча, уже не было. Несмотря на то, что "Гагра" и "Нарт" создали много моментов до конца игры, счет не изменился.Это 11-й по счету суперкубок "Нарта".
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мультимедиа, фото , футбол, фото, спорт

Матч за суперкубок: игра "Нарта" и "Гагры"

23:15 19.03.2022 (обновлено: 00:04 20.03.2022)
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Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1.
© Леон Адлейба

Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу.

Сухумский &quot;Нарт&quot; стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
1/14
© Леон Адлейба

Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу.

© Леон Адлейба

Победу столичная команда одержала над "Гагрой" со счетом 2:1.

Победу столичная команда одержала над &quot;Гагрой&quot; со счетом 2:1. - Sputnik Абхазия
2/14
© Леон Адлейба

Победу столичная команда одержала над "Гагрой" со счетом 2:1.

© Леон Адлейба

Матч получился зрелищным и интересным.

Матч получился зрелищным и интересным. - Sputnik Абхазия
3/14
© Леон Адлейба

Матч получился зрелищным и интересным.

© Леон Адлейба

Соперники показывали техничную игру.

Соперники показывали техничную игру. - Sputnik Абхазия
4/14
© Леон Адлейба

Соперники показывали техничную игру.

© Леон Адлейба

Несмотря на холодную погоду болельщики пришли на стадион.

Несмотря на холодную погоду болельщики пришли на стадион. - Sputnik Абхазия
5/14
© Леон Адлейба

Несмотря на холодную погоду болельщики пришли на стадион.

© Леон Адлейба

Главным арбитром встречи стал Дмитрий Жуков.

Главным арбитром встречи стал Дмитрий Жуков. - Sputnik Абхазия
6/14
© Леон Адлейба

Главным арбитром встречи стал Дмитрий Жуков.

© Леон Адлейба

В матче было много борьбы.

В матче было много борьбы. - Sputnik Абхазия
7/14
© Леон Адлейба

В матче было много борьбы.

© Леон Адлейба

Счет в игре "Нарт" открыл уже на девятой минуте.

Счет в игре &quot;Нарт&quot; открыл уже на девятой минуте. - Sputnik Абхазия
8/14
© Леон Адлейба

Счет в игре "Нарт" открыл уже на девятой минуте.

© Леон Адлейба

Но "Гагра" не собиралась уступать и старалась отыграться.

Но &quot;Гагра&quot; не собиралась уступать и старалась отыграться. - Sputnik Абхазия
9/14
© Леон Адлейба

Но "Гагра" не собиралась уступать и старалась отыграться.

© Леон Адлейба

Не обошлось и без нарушений правил.

Не обошлось и без нарушений правил. - Sputnik Абхазия
10/14
© Леон Адлейба

Не обошлось и без нарушений правил.

© Леон Адлейба

Футболист "Гагры" движется с мячом к воротам соперников.

Футболист &quot;Гагры&quot; движется с мячом к воротам соперников. - Sputnik Абхазия
11/14
© Леон Адлейба

Футболист "Гагры" движется с мячом к воротам соперников.

© Леон Адлейба

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу "Нарта".

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу &quot;Нарта&quot;. - Sputnik Абхазия
12/14
© Леон Адлейба

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу "Нарта".

© Леон Адлейба

Во второй половине игры "Гагра" ответила одним голом.

Во второй половине игры &quot;Гагра&quot; ответила одним голом. - Sputnik Абхазия
13/14
© Леон Адлейба

Во второй половине игры "Гагра" ответила одним голом.

© Леон Адлейба

Счастливые обладатели кубка Абхазии по футболу.

Счастливые обладатели кубка Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
14/14
© Леон Адлейба

Счастливые обладатели кубка Абхазии по футболу.

Счет в матче был открыт достаточно быстро, на исходе девятой минуты, футболист "Нарта" Тимур Агрба с дальней дистанции пробил точно – 1:0. В первом тайме сухумская команда больше владела мячом, первый удар по воротам соперника гагрцы сумели нанести только на 23-й минуте.
Спустя еще несколько минут, столичные футболисты могли удвоить счет, но мяч после удара игрока попал в перекладину. Еще до свистка на перерыв футболист "Нарта" Асхат Аршба забил гол, однако гагрцы стали сигнализировать арбитру о том, что внутри штрафной была игра рукой. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главный судья матча Дмитрий Жуков посмотрел видеоповтор, после чего засчитал гол – 2:0.
На второй тайм "Гагра" вышла нацеленной на то, чтобы отыграться. В самом начале второго отрезка матча Инал Акуджба забил гол – 2:1. Того преимущества в игре, которое демонстрировала столичная команда в первой половине матча, уже не было. Несмотря на то, что "Гагра" и "Нарт" создали много моментов до конца игры, счет не изменился.
Это 11-й по счету суперкубок "Нарта".
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