Матч за суперкубок: игра "Нарта" и "Гагры"

Счет в матче был открыт достаточно быстро, на исходе девятой минуты, футболист "Нарта" Тимур Агрба с дальней дистанции пробил точно – 1:0. В первом тайме сухумская команда больше владела мячом, первый удар по воротам соперника гагрцы сумели нанести только на 23-й минуте.Спустя еще несколько минут, столичные футболисты могли удвоить счет, но мяч после удара игрока попал в перекладину. Еще до свистка на перерыв футболист "Нарта" Асхат Аршба забил гол, однако гагрцы стали сигнализировать арбитру о том, что внутри штрафной была игра рукой. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главный судья матча Дмитрий Жуков посмотрел видеоповтор, после чего засчитал гол – 2:0.На второй тайм "Гагра" вышла нацеленной на то, чтобы отыграться. В самом начале второго отрезка матча Инал Акуджба забил гол – 2:1. Того преимущества в игре, которое демонстрировала столичная команда в первой половине матча, уже не было. Несмотря на то, что "Гагра" и "Нарт" создали много моментов до конца игры, счет не изменился.Это 11-й по счету суперкубок "Нарта".
Счет в матче был открыт достаточно быстро, на исходе девятой минуты, футболист "Нарта" Тимур Агрба с дальней дистанции пробил точно – 1:0. В первом тайме сухумская команда больше владела мячом, первый удар по воротам соперника гагрцы сумели нанести только на 23-й минуте.
Спустя еще несколько минут, столичные футболисты могли удвоить счет, но мяч после удара игрока попал в перекладину. Еще до свистка на перерыв футболист "Нарта" Асхат Аршба забил гол, однако гагрцы стали сигнализировать арбитру о том, что внутри штрафной была игра рукой. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главный судья матча Дмитрий Жуков посмотрел видеоповтор, после чего засчитал гол – 2:0.
На второй тайм "Гагра" вышла нацеленной на то, чтобы отыграться. В самом начале второго отрезка матча Инал Акуджба забил гол – 2:1. Того преимущества в игре, которое демонстрировала столичная команда в первой половине матча, уже не было. Несмотря на то, что "Гагра" и "Нарт" создали много моментов до конца игры, счет не изменился.