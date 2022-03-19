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Матч за суперкубок: игра "Нарта" и "Гагры"

Матч за суперкубок: игра "Нарта" и "Гагры"

Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

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Счет в матче был открыт достаточно быстро, на исходе девятой минуты, футболист "Нарта" Тимур Агрба с дальней дистанции пробил точно – 1:0. В первом тайме сухумская команда больше владела мячом, первый удар по воротам соперника гагрцы сумели нанести только на 23-й минуте.Спустя еще несколько минут, столичные футболисты могли удвоить счет, но мяч после удара игрока попал в перекладину. Еще до свистка на перерыв футболист "Нарта" Асхат Аршба забил гол, однако гагрцы стали сигнализировать арбитру о том, что внутри штрафной была игра рукой. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главный судья матча Дмитрий Жуков посмотрел видеоповтор, после чего засчитал гол – 2:0.На второй тайм "Гагра" вышла нацеленной на то, чтобы отыграться. В самом начале второго отрезка матча Инал Акуджба забил гол – 2:1. Того преимущества в игре, которое демонстрировала столичная команда в первой половине матча, уже не было. Несмотря на то, что "Гагра" и "Нарт" создали много моментов до конца игры, счет не изменился.Это 11-й по счету суперкубок "Нарта".

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