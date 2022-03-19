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Российские военные уничтожили крупный подземный склад ракет на Украине
Российские военные уничтожили крупный подземный склад ракет на Украине
Военный склад располагался под землей в Ивано-Франковской области Украины. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T10:51+0300
2022-03-19T10:51+0300
2022-03-19T10:56+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили подземный военный склад Украины в рамках спецоперации, впервые применив гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - сказал он.Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки в Великом Дальнике и Великодолинском (Одесская область). Также минувшей ночью было поражено 69 военных объектов Украины, среди которых четыре командных пункта, три С-300 и один "Бук-М1", 43 места скопления боевой техники.Всего с начала спецоперации по демилитаризации Украины ВС России уничтожили 196 украинских БПЛА (12 беспилотников сбито за минувшую ночь), 1438 танков и других ББМ, 145 установок РСЗО, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники.
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Российские военные уничтожили крупный подземный склад ракет на Украине
10:51 19.03.2022 (обновлено: 10:56 19.03.2022) Подписаться на
Военный склад располагался под землей в Ивано-Франковской области Украины.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik.
Вооруженные силы России уничтожили подземный военный склад Украины в рамках спецоперации, впервые применив гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - сказал он.
Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки в Великом Дальнике и Великодолинском (Одесская область). Также минувшей ночью было поражено 69 военных объектов Украины, среди которых четыре командных пункта, три С-300 и один "Бук-М1", 43 места скопления боевой техники.
Всего с начала спецоперации по демилитаризации Украины ВС России уничтожили 196 украинских БПЛА (12 беспилотников сбито за минувшую ночь), 1438 танков и других ББМ, 145 установок РСЗО, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники.