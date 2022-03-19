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Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Об истории общества сестер милосердия рассказывает научный сотрудник государственного исторического музея Елизавета Полянская. Своим опытом работы сестрой... 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T09:41+0300
2022-03-19T09:41+0300
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Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня они помогают солдатам во время боев и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
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Об истории общества сестер милосердия рассказывает научный сотрудник государственного исторического музея Елизавета Полянская. Своим опытом работы сестрой милосердия Российского общества Красного Креста делится Сафие Али.
Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня они помогают солдатам во время боев и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке.