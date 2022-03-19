https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/sestry-miloserdiya-supergeroini-iz-krasnogo-kresta-1038049260.html

Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста

Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста

Об истории общества сестер милосердия рассказывает научный сотрудник государственного исторического музея Елизавета Полянская. Своим опытом работы сестрой... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T09:41+0300

2022-03-19T09:41+0300

2022-03-19T09:41+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038049233_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_ee312ea77c0042385980ec15553d32a0.jpg

Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста

Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня они помогают солдатам во время боев и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты риа, аудио