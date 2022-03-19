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Суперкубок остался в Сухуме: футбольные страсти начала сезона
Суперкубок остался в Сухуме: футбольные страсти начала сезона
Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T23:23+0300
2022-03-19T23:23+0300
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Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1.Несмотря на прохладную погоду субботним вечером, не меньше тысячи болельщиков собрались на столичном стадионе "Динамо" поддержать футболистов. Посмотреть игру пришел и президент Абхазии Аслан Бжания.Игра за суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. В прошлом году национальное первенство выиграл "Нарт", а "Гагра" взяла кубок.В этот раз в упорной борьбе суперкубок, уже 11-й по счету, вновь завоевала столичная команда.Как это было, смотрите в нашем видео.
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Суперкубок остался в Сухуме: футбольные страсти начала сезона
23:23 19.03.2022 (обновлено: 00:06 20.03.2022) Подписаться на
Сухумский "Нарт" стал обладателем суперкубка Абхазии по футболу, обыграв команду "Гагра" со счетом 2:1.
Несмотря на прохладную погоду субботним вечером, не меньше тысячи болельщиков собрались на столичном стадионе "Динамо" поддержать футболистов. Посмотреть игру пришел и президент Абхазии Аслан Бжания.
Игра за суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. В прошлом году национальное первенство выиграл "Нарт", а "Гагра" взяла кубок.
В этот раз в упорной борьбе суперкубок, уже 11-й по счету, вновь завоевала столичная команда.
Как это было, смотрите в нашем видео.