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В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента с COVID-19
В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента с COVID-19
Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 53122 случая коронавируса. Зарегистрировано 672 летальных исходов. Выздоровели 48911 человек. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T23:30+0300
2022-03-19T23:30+0300
2022-03-19T23:30+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента с коронавирусом, женщина 85 и мужчина 64 лет, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 99 человек, положительный результат получили 35 из них. В настоящее время в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 22 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ – восемь, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53122. Зарегистрировано 672 летальных случая. Выздоровели 48911 человек.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, общество
В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента с COVID-19
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Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 53122 случая коронавируса. Зарегистрировано 672 летальных исходов. Выздоровели 48911 человек.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента с коронавирусом, женщина 85 и мужчина 64 лет, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
Тестирование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки провели у 99 человек, положительный результат получили 35 из них.
В настоящее время в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 22 пациента, в тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ – восемь, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53122. Зарегистрировано 672 летальных случая. Выздоровели 48911 человек.