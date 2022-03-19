https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/vooruzhennye-sily-rossii-unichtozhili-bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-1038207559.html

Вооруженные силы России уничтожили более 200 украинских беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили более 200 украинских беспилотников

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Российские Вооруженные силы с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой... 19.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Российские Вооруженные силы с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой бронетехники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.За субботу ВКС России уничтожили пять беспилотников, в том числе один "Байрактар", а также 59 украинских военных объектов и радиолокатор для наведения зенитного ракетного комплекса С-300, уточнил Конашенков.Во время брифинга генерал-майор российской армии сказал, что при проведении спецоперации служащим ВС России добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям. Представитель СБУ сообщил, что украинские нацисты из батальона "Азов" планируют совершить теракт во Львове против западных дипломатов и представить его как целенаправленную атаку российских военных. По словам Конашенкова, в Киеве знают о планах националистов, но никаких действий по их недопущению не принимают.Также за день подразделения российской армии прорвали оборону батальона "Айдар" в ДНР, уничтожив до 30 боевиков. Группировка народной милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Отряды ЛНР вышли к северной окраине города Лисичанск, где уничтожают разрозненные групп националистов.

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