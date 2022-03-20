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Ахра Авидзба: не имел права не прийти
Ахра Авидзба: не имел права не прийти
Уроженец Абхазии Ахра Авидзба (позывной "Абхаз") - герой Донецкой народной республики и командир интербригады "Пятнашка", в которую входят добровольцы из всех... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T14:20+0300
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В интервью корреспонденту Sputnik Ахра Авидзба сравнил конфликт на Донбассе с тем, что происходило на его родине, в Абхазии, во время войны с Грузией в 1992-1993 годах. "В 2014 году я наблюдал за всем, что происходит, по телевизору, примерял ситуацию на то, что пережил мой народ", - пояснил он. По словам Авидзба, Россия всегда поддерживала Абхазию, признав ее независимость, дав возможность поддерживать торговые отношения, и это является одной из причин того, что он поддерживает русскую сторону во время спецоперации. Также Авидзба заметил, что для западных стран все, кто говорит на русском языке, являются русскими, и добавил, что воюет сейчас для того, чтобы пятеро его сыновей имели возможность жить мирной, счастливой жизнью.
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мультимедиа, видео, донбасс, видео
Ахра Авидзба: не имел права не прийти
14:20 20.03.2022 (обновлено: 15:28 20.03.2022) Подписаться на
Уроженец Абхазии Ахра Авидзба (позывной "Абхаз") - герой Донецкой народной республики и командир интербригады "Пятнашка", в которую входят добровольцы из всех республик постсоветского пространства.
В интервью корреспонденту Sputnik Ахра Авидзба сравнил конфликт на Донбассе с тем, что происходило на его родине, в Абхазии, во время войны с Грузией в 1992-1993 годах.
"В 2014 году я наблюдал за всем, что происходит, по телевизору, примерял ситуацию на то, что пережил мой народ", - пояснил он.
По словам Авидзба, Россия всегда поддерживала Абхазию, признав ее независимость, дав возможность поддерживать торговые отношения, и это является одной из причин того, что он поддерживает русскую сторону во время спецоперации. Также Авидзба заметил, что для западных стран все, кто говорит на русском языке, являются русскими, и добавил, что воюет сейчас для того, чтобы пятеро его сыновей имели возможность жить мирной, счастливой жизнью.