https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/akhra-avidzba-ne-imel-prava-ne-pridti-1038216242.html

Ахра Авидзба: не имел права не прийти

Ахра Авидзба: не имел права не прийти

Уроженец Абхазии Ахра Авидзба (позывной "Абхаз") - герой Донецкой народной республики и командир интербригады "Пятнашка", в которую входят добровольцы из всех... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T14:20+0300

2022-03-20T14:20+0300

2022-03-20T15:28+0300

мультимедиа

видео

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/14/1038216796_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_76e946c9c61e7b1e264ab69888be7615.png

В интервью корреспонденту Sputnik Ахра Авидзба сравнил конфликт на Донбассе с тем, что происходило на его родине, в Абхазии, во время войны с Грузией в 1992-1993 годах. "В 2014 году я наблюдал за всем, что происходит, по телевизору, примерял ситуацию на то, что пережил мой народ", - пояснил он. По словам Авидзба, Россия всегда поддерживала Абхазию, признав ее независимость, дав возможность поддерживать торговые отношения, и это является одной из причин того, что он поддерживает русскую сторону во время спецоперации. Также Авидзба заметил, что для западных стран все, кто говорит на русском языке, являются русскими, и добавил, что воюет сейчас для того, чтобы пятеро его сыновей имели возможность жить мирной, счастливой жизнью.

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, донбасс, видео