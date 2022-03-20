https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/minoborony-pochti-tri-milliona-ukraintsev-khotyat-evakuirovatsya-v-rossiyu--1038212230.html
Минобороны: почти три миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
Минобороны: почти три миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
По разным данным, более двух миллионов беженцев с Украины перебрались в Польшу с начала военной спецоперации. Около 200 тысяч переселенцев прибыло в Германию... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T08:45+0300
2022-03-20T08:45+0300
2022-03-20T08:45+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Украинские радикалы по-прежнему используют мирное население в качестве "живого щита", известно уже о более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.По его словам, украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19 государств. Кроме того, Мизинцев добавил, что в морских портах Украины заблокированы экипажи семидесяти иностранных судов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф, эвакуация, в мире
Минобороны: почти три миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
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По разным данным, более двух миллионов беженцев с Украины перебрались в Польшу с начала военной спецоперации. Около 200 тысяч переселенцев прибыло в Германию, беженцев принимают также в Белоруссии, Молдове и других странах.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Украинские радикалы по-прежнему используют мирное население в качестве "живого щита", известно уже о более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
"По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 7 223, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 711 тысяч 319 конкретных фамилий и конкретных адресов уже из двух тысяч девяносто трех населенных пунктов Украины", - заявил Мизинцев.
По его словам, украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19 государств.
Кроме того, Мизинцев добавил, что в морских портах Украины заблокированы экипажи семидесяти иностранных судов.