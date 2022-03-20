https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/politolog-rasskazal-kakoy-iranskiy-opyt-mozhet-pozaimstvovat-rossiya-1038213593.html

Политолог рассказал, какой иранский опыт может позаимствовать Россия

Политолог рассказал, какой иранский опыт может позаимствовать Россия

О том, какой иранский опыт может перенять Россия и станет ли Тегеран основным партнером Москвы рассказал Sputnik политолог, профессор Национального... 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T14:45+0300

2022-03-20T14:45+0300

2022-03-20T14:45+0300

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Политолог рассказал, какой иранский опыт может позаимствовать Россия Политолог рассказал, какой иранский опыт может позаимствовать Россия

Иран живет под американскими санкциями уже более 40 лет, но это не потопило экономику исламской республики, а наоборот, подтолкнуло страну развивать собственное производство, промышленность и туризм.Эксперт пояснил, что было три источника, благодаря которым Иран смог добиться того состояния экономики, в котором находится сейчас."Первое - это смягчение продовольственной ситуации, потому что в отличие от нас Иран вошел в состояние санкций с тяжелейшими проблемами по самоснабжению продовольствием. Второе - это тихое не анонсируемое восстановление экономических связей с теми, кто готов работать по разным схемам, в том числе серым, через наличные инструменты, по бартеру. Иран вышел за рамки тех экономических систем, которые были стандартными. Третье - это сохранение социальной стабильности, помощь костяку социальных групп, которые поддерживают исламское правительство в Иране, которые обеспечили подавление двух попыток широкомасшабных цветных революций", - пояснил политолог.Благодаря этим трем составляющим Иран, по словам эксперта, смог добиться очень серьезных прорывов в области машиностроения, даже ориентируясь исключительно на свой рынок. А это примерно в два раза меньше, чем внутренний рынок в России."Поэтому - если Иран смог это сделать, то почему мы начинаем сильно нервничать по этому поводу?", - сказал Евстафьев.По словам политолога, главное сейчас для России пройти период переосмысления навалившихся сложностей."Ближайшие два с половиной месяца – это выявление и ликвидация социально значимых дыр, решение кризисных социальных задач. Это могут быть простые вещи, начиная от туалетной бумаги и заканчивая моющими средствами. Все это придется делать в режиме ручного управления. У нас скоро вообще не будет никаких невидимых рук рынка. И не надо бояться, если чиновники и министры будут решать возникающие проблемы".А дальше, по его словам, от трех до шести месяцев будут формироваться новые механизмы экономического роста с опорой на внутренние ресурсы и возможности. Нужно будет восстановить сложные логистические системы.Что касается перспектив для прихода российского бизнеса в Иран, то они, по мнению эксперта, откроются после того, как завершится операция по денацификации на Украине.

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