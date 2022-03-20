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"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце
"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце
Лишний вес напрямую влияет на работу сердца. Организм затрачивает больше ресурсов, прокачивая кровь через жир (и отнимая энергию у мозга и мышц). О том, почему... 20.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-20T10:28+0300
2022-03-20T10:28+0300
2022-03-20T10:28+0300
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"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце
"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце
Как правильно худеть, если у вас уже проблемы с сердцем, чтобы не посадить его окончательно? И можно ли “тренировать” сердце, как и другие мышцы? Объясняет кардиолог Оксана Дикур.02:05 Ожирение сердца: почему это не метафора02:48 “В жировой ткани большое количество сосудов, и чтобы всю ее напитать - сердцу нужно работать быстрее”03:27 “По сути, пациенты с ожирением постоянно живут в состоянии биологического стресса”04:05 Почему крупные люди острее реагируют на перепады давления06:17 “Первично не увеличить физическую активность, а изменить рацион (и это не диета)”08:20 Про “изнашиваемость” сердца10:30 Если сердце - это мышца, то ее можно тренировать?13:44 Действительно ли интервальные тренировки помогают сжиганию жировСлушайте подкасты РИА Новости
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"Правда тела". Как лишний вес влияет на сердце
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Лишний вес напрямую влияет на работу сердца. Организм затрачивает больше ресурсов, прокачивая кровь через жир (и отнимая энергию у мозга и мышц). О том, почему люди с ожирением живут в состоянии "биологического стресса", и полезны ли интервальные тренировки .
Как правильно худеть, если у вас уже проблемы с сердцем, чтобы не посадить его окончательно? И можно ли “тренировать” сердце, как и другие мышцы? Объясняет кардиолог Оксана Дикур.
02:05 Ожирение сердца: почему это не метафора
02:48 “В жировой ткани большое количество сосудов, и чтобы всю ее напитать - сердцу нужно работать быстрее”
03:27 “По сути, пациенты с ожирением постоянно живут в состоянии биологического стресса”
04:05 Почему крупные люди острее реагируют на перепады давления
06:17 “Первично не увеличить физическую активность, а изменить рацион (и это не диета)”
08:20 Про “изнашиваемость” сердца
10:30 Если сердце - это мышца, то ее можно тренировать?
13:44 Действительно ли интервальные тренировки помогают сжиганию жиров