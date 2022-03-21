https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-675-1038239655.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 675
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 675
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53191 человек. Выздоровели 49008 человек. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T21:59+0300
2022-03-21T21:59+0300
2022-03-21T22:02+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 675, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 69 человек из 213 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 675
21:59 21.03.2022 (обновлено: 22:02 21.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53191 человек. Выздоровели 49008 человек.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 675, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Отмечается, что в Гудаутской ЦРБ за два дня скончалась три пациента - женщина 57 лет и двое мужчин 76 и 79 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 69 человек из 213 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.