https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/inal-ardzinba-pozdravil-sergeya-lavrova-s-dnem-rozhdeniya-1038223508.html

Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Глава МИД России Сергей Лавров 21 марта отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает Медиацентр МИД республики.Ардзинба назвал Лаврова одним из самых влиятельных дипломатов современности. Он подчеркнул, что в сегодняшней сложной геополитической обстановке принципиальность Сергея Лаврова, твердое отстаивание национальных интересов, уникальный опыт и дипломатическое мастерство особенно необходимы. Министр иностранных дел Абхазии также напомним о встрече, которая состоялась в Сочи в декабре 2021 года, а также выразил уверенность в продолжении полноформатного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран.

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мид абхазии, мид рф, политика, инал ардзинба, сергей лавров