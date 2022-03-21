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Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Глава МИД России Сергей Лавров 21 марта отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T10:25+0300
2022-03-21T10:25+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает Медиацентр МИД республики.Ардзинба назвал Лаврова одним из самых влиятельных дипломатов современности. Он подчеркнул, что в сегодняшней сложной геополитической обстановке принципиальность Сергея Лаврова, твердое отстаивание национальных интересов, уникальный опыт и дипломатическое мастерство особенно необходимы. Министр иностранных дел Абхазии также напомним о встрече, которая состоялась в Сочи в декабре 2021 года, а также выразил уверенность в продолжении полноформатного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран.
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мид абхазии, мид рф, политика, инал ардзинба, сергей лавров
Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
10:25 21.03.2022 (обновлено: 10:36 21.03.2022) Подписаться на
Глава МИД России Сергей Лавров 21 марта отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik
. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщает
Медиацентр МИД республики.
Ардзинба назвал Лаврова одним из самых влиятельных дипломатов современности.
"Ваша деятельность направлена на обеспечение международной и региональной стабильности и безопасности, укрепление авторитета Российской Федерации на мировой арене", – говорится в поздравлении.
Он подчеркнул, что в сегодняшней сложной геополитической обстановке принципиальность Сергея Лаврова, твердое отстаивание национальных интересов, уникальный опыт и дипломатическое мастерство особенно необходимы.
Министр иностранных дел Абхазии также напомним о встрече, которая состоялась в Сочи в декабре 2021 года, а также выразил уверенность в продолжении полноформатного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами стран.