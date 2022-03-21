https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/leonkov-za-nami-nablyudaet-ves-mir-1038231269.html
Леонков: за нами наблюдает весь мир
Леонков: за нами наблюдает весь мир
В ходе российской военной спецоперации уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, для этого российская армия пользуется самым современным... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T15:50+0300
2022-03-21T15:50+0300
2022-03-21T16:04+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью "Sputnik на русском" рассказал о том, что новейшее вооружение российских военных используется и для тактических целей, и как определенный знак для западных стран. В качестве примера эксперт привел уничтожение украинского склада ракетных боеприпасов с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал". Бункер, построенный в советское время и предназначенный для хранения тактического ядерного оружия, был расположен глубоко под землей, и взять его обычными средствами было бы гораздо сложнее. "Кинжалы" же атакуют цель вертикально – успешность применения этих ракет озадачила даже немецких военных экспертов.По словам Леонкова, за ходом спецоперации сейчас наблюдает весь мир, в том числе и профильные зарубежные специалисты, которых удивляют темпы наступления и филигранная работа российских военнослужащих при освобождении городов.
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Леонков: за нами наблюдает весь мир
15:50 21.03.2022 (обновлено: 16:04 21.03.2022) Подписаться на
В ходе российской военной спецоперации уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, для этого российская армия пользуется самым современным вооружением.
Военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью "Sputnik на русском" рассказал о том, что новейшее вооружение российских военных используется и для тактических целей, и как определенный знак для западных стран.
В качестве примера эксперт привел уничтожение украинского склада ракетных боеприпасов с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал". Бункер, построенный в советское время и предназначенный для хранения тактического ядерного оружия, был расположен глубоко под землей, и взять его обычными средствами было бы гораздо сложнее.
"Кинжалы" же атакуют цель вертикально – успешность применения этих ракет озадачила даже немецких военных экспертов.
По словам Леонкова, за ходом спецоперации сейчас наблюдает весь мир, в том числе и профильные зарубежные специалисты, которых удивляют темпы наступления и филигранная работа российских военнослужащих при освобождении городов.