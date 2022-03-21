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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-zayavila-ob-utechke-ammiaka-v-ukrainskikh-sumakh-1038235067.html
Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах
Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах
Представители оборонного ведомства предупреждали о том, что украинские националисты планируют провокацию с целью обвинения России в применении химического... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T17:48+0300
2022-03-21T17:49+0300
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министерство обороны рф
военная спецоперация рф в донбассе
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Официальный представитель Министерства обороны Росси Игорь Конашенков заявил, что причиной утечки аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах стала провокация со стороны украинских националистов.Конашенков добавил, что угрозы для жителей города нет, так как воздушные массы двигались не по направлению к городу, и еще раз подчеркнул, что карта объектов хранения или выработки ядовитых веществ, расположенных на территории Украины, находится в распоряжении российских военных, и удары по таким объектам не производятся. Также представитель оборонного ведомства подчеркнул, что любые инциденты с объектами хранения опасных веществ ложатся на плечи киевского режима.
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видео, мультимедиа, министерство обороны рф, видео

Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах

17:48 21.03.2022 (обновлено: 17:49 21.03.2022)
© Видео Минобороны России
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Представители оборонного ведомства предупреждали о том, что украинские националисты планируют провокацию с целью обвинения России в применении химического оружия во время спецоперации.
Официальный представитель Министерства обороны Росси Игорь Конашенков заявил, что причиной утечки аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах стала провокация со стороны украинских националистов.
Конашенков добавил, что угрозы для жителей города нет, так как воздушные массы двигались не по направлению к городу, и еще раз подчеркнул, что карта объектов хранения или выработки ядовитых веществ, расположенных на территории Украины, находится в распоряжении российских военных, и удары по таким объектам не производятся.
Также представитель оборонного ведомства подчеркнул, что любые инциденты с объектами хранения опасных веществ ложатся на плечи киевского режима.
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