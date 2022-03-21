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Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах
Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах
Представители оборонного ведомства предупреждали о том, что украинские националисты планируют провокацию с целью обвинения России в применении химического... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T17:48+0300
2022-03-21T17:48+0300
2022-03-21T17:49+0300
видео
мультимедиа
министерство обороны рф
военная спецоперация рф в донбассе
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Официальный представитель Министерства обороны Росси Игорь Конашенков заявил, что причиной утечки аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах стала провокация со стороны украинских националистов.Конашенков добавил, что угрозы для жителей города нет, так как воздушные массы двигались не по направлению к городу, и еще раз подчеркнул, что карта объектов хранения или выработки ядовитых веществ, расположенных на территории Украины, находится в распоряжении российских военных, и удары по таким объектам не производятся. Также представитель оборонного ведомства подчеркнул, что любые инциденты с объектами хранения опасных веществ ложатся на плечи киевского режима.
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видео, мультимедиа, министерство обороны рф, видео
Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах
17:48 21.03.2022 (обновлено: 17:49 21.03.2022) Подписаться на
Представители оборонного ведомства предупреждали о том, что украинские националисты планируют провокацию с целью обвинения России в применении химического оружия во время спецоперации.
Официальный представитель Министерства обороны Росси Игорь Конашенков заявил, что причиной утечки аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах стала провокация со стороны украинских националистов.
Конашенков добавил, что угрозы для жителей города нет, так как воздушные массы двигались не по направлению к городу, и еще раз подчеркнул, что карта объектов хранения или выработки ядовитых веществ, расположенных на территории Украины, находится в распоряжении российских военных, и удары по таким объектам не производятся.
Также представитель оборонного ведомства подчеркнул, что любые инциденты с объектами хранения опасных веществ ложатся на плечи киевского режима.