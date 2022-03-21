https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-zayavila-ob-utechke-ammiaka-v-ukrainskikh-sumakh-1038235067.html

Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах

Минобороны России заявило об утечке аммиака в украинских Сумах

Представители оборонного ведомства предупреждали о том, что украинские националисты планируют провокацию с целью обвинения России в применении химического... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T17:48+0300

2022-03-21T17:48+0300

2022-03-21T17:49+0300

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министерство обороны рф

военная спецоперация рф в донбассе

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Официальный представитель Министерства обороны Росси Игорь Конашенков заявил, что причиной утечки аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах стала провокация со стороны украинских националистов.Конашенков добавил, что угрозы для жителей города нет, так как воздушные массы двигались не по направлению к городу, и еще раз подчеркнул, что карта объектов хранения или выработки ядовитых веществ, расположенных на территории Украины, находится в распоряжении российских военных, и удары по таким объектам не производятся. Также представитель оборонного ведомства подчеркнул, что любые инциденты с объектами хранения опасных веществ ложатся на плечи киевского режима.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, министерство обороны рф, видео