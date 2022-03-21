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Такие обстоятельства: Гогия о выборах и выборном законодательстве Абхазии
Такие обстоятельства: Гогия о выборах и выборном законодательстве Абхазии
О предложениях, разработанных ЦИК Абхазии в 2021 году по изменению выборного законодательства, в эфире радио Sputnik рассказал экс-глава Центризбиркома... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T10:31+0300
2022-03-21T10:40+0300
радио
такие обстоятельства
выборы
законопроекты
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Такие обстоятельства: Гогия о выборах и выборном законодательстве Абхазии
Такие обстоятельства: Гогия о выборах и выборном законодательстве Абхазии
12 марта в Абхазии прошли выборы в Народное Собрание – Парламент страны. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На сегодняшний день депутаты выбраны по 17 округам. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.Экс-глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия в беседе на радио сказал, что за время работы в ЦИК была проделана объемная и тяжелая работа по законопроектам, три из которых подготовлены."Они абсолютно сырые и не претендуют на совершенство, но есть возможность над чем работать дальше. Мы заложили определенную основу, которая дает возможность специалистам не заниматься мелкими делами, мы отсекли все лишнее. Мы не изобретали велосипед. Подготовили базу, с которой дальше можно работать", – отметил Гогия.Экс-глава ЦИК сказал, что подготовлены ряд поправок и в административный кодекс."Заложены варианты, они говорят однозначно, что надо поступать так, чтоб спорных вопросов и проблем не возникало. Мы со своей стороны подготовили ряд поправок в административный кодекс. Мы направляли в верховный суд для того, чтобы они дали оценку, согласились с нашем мнением, но при том, что они пользуется правом законодательной инициативы, какой-то инициативы с их стороны не последовало", – рассказал Гогия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, выборы, законопроекты, аудио, абхазия

Такие обстоятельства: Гогия о выборах и выборном законодательстве Абхазии

10:31 21.03.2022 (обновлено: 10:40 21.03.2022)
Радио
Такие обстоятельства: Гогия о выборах и выборном законодательстве Абхазии
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О предложениях, разработанных ЦИК Абхазии в 2021 году по изменению выборного законодательства, в эфире радио Sputnik рассказал экс-глава Центризбиркома республики Тамаз Гогия.
12 марта в Абхазии прошли выборы в Народное Собрание – Парламент страны. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На сегодняшний день депутаты выбраны по 17 округам. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.
Экс-глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия в беседе на радио сказал, что за время работы в ЦИК была проделана объемная и тяжелая работа по законопроектам, три из которых подготовлены.
"Они абсолютно сырые и не претендуют на совершенство, но есть возможность над чем работать дальше. Мы заложили определенную основу, которая дает возможность специалистам не заниматься мелкими делами, мы отсекли все лишнее. Мы не изобретали велосипед. Подготовили базу, с которой дальше можно работать", – отметил Гогия.
Экс-глава ЦИК сказал, что подготовлены ряд поправок и в административный кодекс.
"Заложены варианты, они говорят однозначно, что надо поступать так, чтоб спорных вопросов и проблем не возникало. Мы со своей стороны подготовили ряд поправок в административный кодекс. Мы направляли в верховный суд для того, чтобы они дали оценку, согласились с нашем мнением, но при том, что они пользуется правом законодательной инициативы, какой-то инициативы с их стороны не последовало", – рассказал Гогия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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