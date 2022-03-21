https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/takie-obstoyatelstva-melkumov-i-bebiya-o-lesozagotovkakh-v-abkhazii--1038231682.html

Такие обстоятельства: Мелкумов и Бебия о лесозаготовках в Абхазии

Такие обстоятельства: Мелкумов и Бебия о лесозаготовках в Абхазии

О состоянии лесного фонда Абхазии, о том, как сохранить его, в эфире радио Sputnik рассказали замначальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов и... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T15:59+0300

2022-03-21T15:59+0300

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Такие обстоятельства: Мелкумов и Бебия о лесозаготовках в Абхазии Такие обстоятельства: Мелкумов и Бебия о лесозаготовках в Абхазии

21 марта в мире отмечается Международный день леса, который был основан в 1971 году как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. Лесозаготовки в Абхазии теперь вызывают вопросы не только в научном сообществе, но и в правительстве. На заседании Кабинет министров летом прошлого года не был утвержден план на текущий год, решили отложить вопрос для более глубокого изучения. Какова ситуация на данный момент, рассказал Камо Мелкумов.О том, почему в данный момент не ведутся лесозаготовки, почему ученые считают эту деятельность губительной для лесов Абхазии, сколько древесины заготавливали в советский период в Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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